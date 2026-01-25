そのボトムス、もう時代遅れかも！【ハニーズ】大人のトレンド見え♡「カーブパンツ」

コーデの鮮度をアップさせたいなら、トレンド感のあるカーブシルエットのパンツを取り入れてみて。脚のラインを拾いにくく、美脚見えしやすいのも魅力です。今回は【ハニーズ】から、大人女性の着こなしに取り入れやすいデザインを紹介します。

ラクなのにラフすぎない大人のカーブパンツ

【ハニーズ】「スウェットカーブパンツ」\2,680（税込）

太ももから裾にかけて描く緩やかなカーブが特徴のスウェットパンツ。ひざ上からの切り替えラインで、美シルエットをキープできそうです。ほどよく厚みのあるきれいめのスウェット素材でラフに見えすぎず、大人コーデに取り入れやすいかも。シャツやブラウスを合わせて、きれいめカジュアルにも使えそう。

脚のラインを拾いにくい絶妙シルエット

【ハニーズ】「デニムカーブパンツ」\2,980（税込）

いつものストレートやスキニーシルエットから穿き替えるだけで、ぐっと鮮度が上がりそうなカーブジーンズ。公式サイトによると「腰回りはすっきりでボリュームが気にならないのがポイント」とのこと。バックウエストはゴム入りで、楽ちんなのも嬉しいところです。一本持っておけばヘビロテしたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M