ÂçÎÓÁÇ»Ò¡ÖÎò½÷¤¬¹â¤¸¤Æ¡×2µòÅÀÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡¡¾ì½ê¤Ï¡Ä¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤Æº£¤Ï7Ç¯ÌÜ¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò¡Ê58¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡È¿ä¤·³è¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤á¤¿2µòÅÀÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö50ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ÆËèÆü¤¬µ±¤¤À¤¹100¤Î¤³¤È¡×¤òÆÃ½¸¡£ÈþÍÆ»ÕÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤ä¼ñÌ£¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÎÓ¤Ï¡ÖÅìµþ¤È²ñÄÅ¼ã¾¾2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶²¤é¤¯1¿Í¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅìµþ¤Î¾®Ê¿¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Â¿ËàÃÏ¶è¡£Â¿Ëà¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡©ÅÚÊýºÐ»°¡¢¿·ÀñÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¡£¤½¤Î±ï¤Ç¡Ö²ñÄÅ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯´Ö50Çñ¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¼Ú¤ê¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢º£¤Ï7Ç¯ÌÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡ÖÅÚÊýºÐ»°ÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿Åì»³²¹Àô¤È¤«¡¢¤³¤³¤Î¤ª¾ë¤ò¡Ê¾¾Ê¿¡ËÍÆÊÝ¸ø¤¬¸«¤Æ¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Îò½÷¤¬¹â¤¸²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¡£¡Ö¿ä¤·³è¤Ë¤â¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£