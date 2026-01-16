NY¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¶¯Åð¡¡1500Ëü±ßÄ¶Èï³²
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãæ¿´Éô¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¹¤Ë14Æü¸á¸å¡¢3¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹°÷¤é¤Ë½Æ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ä¸½¶â¤Ê¤ÉÌó10Ëü¥É¥ë¡Ê1580Ëü±ß¡ËÁêÅö¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨¤²¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô·Ù¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ï¸á¸å6»þ45Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿3¿Í¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ò²õ¤·¤Æ¡¢¹â²Á¤Ê¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¡£Åö»þ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢40¿Í°Ê¾å¤¬Å¹¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£