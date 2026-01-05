男女3人組バンド「Awesome（オーサム）City Club」の公式サイトが5日に更新され、3月末で活動休止することを発表した。

サイトでは「Awesome City Clubは、2013年の結成以来10年以上の月日を歩んでまいりましたが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日を以て、活動を休止する運びとなりました」と報告。

「休止前最後の作品として、連続リリース企画10作目となる「群鳥（ぐんちょう）」を含んだ約4年ぶりのオリジナルフルアルバム『Cheers to 10!!』を1月30日に配信リリースする予定です」と伝えた。

メンバー3人もそれぞれコメントを発表した。

ボーカル・ギターのatagiは「私達の活動を応援してくれていた皆様には残念な報告となってしまい申し訳ありません」と謝罪。休止について「atagi個人としては音楽に対する向き合い方を今一度考え直したいという思いが大きくなっていたのが一番の理由でした」と説明した。

ボーカル・シンセサイザー・ピアノのPORINは「この十数年、たくさんの方に背中を押してもらい、オーサムをなくしたくない一心で走り続けてきました。とにかく続けることが正しいと思っていたし、立ち止まるという選択肢を持つ勇気は、これまでの私にはありませんでした」とした上で「10周年を迎えるにあたり、改めてメンバーとたくさん話す中で、立ち止まることも、続けていくための大切な一歩なのかもしれないと、そう思うようになりました。そして、10年という節目だからこそ、勇気を持ってこの決断を選びました」とつづった。

ギター・シンセサイザー・ピアノのモリシーは「10年（結成から数えたら12年)駆け抜けてきましたが、ここで一回休憩します」とした上で「そして、いつか、また戻って来れるように日々を大切に生きていこうと思います」と呼びかけた。

バンドは2013年結成。 2015年にデビューした女性1人、男性2人の3人組。菅田将暉と有村架純がダブル主演し、興収35億円を記録した大ヒット映画「花束みたいな恋をした」（21年1月公開）のインスパイアソングに起用された「勿忘（わすれな）」で一躍、名をはせた。同年の「第72回NHK紅白歌合戦」に初出場した。