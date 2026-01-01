またまた大当たりキターーーッッ！！【セブン-イレブン】ストック推奨♡「新作アイス」

冬でも食べたくなりそうな最新アイスが【セブン-イレブン】に続々登場！ 今回は、見た目も味も満足度高めの予感大な、至福のスイーツ系アイスを厳選しました。リッチ感があるのに手軽に食べやすそうで、思わずまとめ買いしたくなるかも。

サクサク × とろ～り「アップルパイモナカ」

アップルパイという名前をそのまま付けたことから、美味しさに自信を感じる「アップルパイモナカ」。「365日アイスを食べる」@miki__iceさんによると「サクサクしたパイ風味の生地で、アップルソース入りのカスタード味アイスをサンド」しているところに「シナモンの香りが効いていて、アップルパイ感」も出ているもよう。開封した瞬間、思わずかぶりつきたくなるかも。

まるで本物の桃！？「3Dフルーツアイスモモ」

思わず二度見しそうなリアルな桃型アイスが登場！ もも果汁を13%使用しており、がぶりとかじれば、モモの甘い香りが広がりそうです。@yuumogu22さんによると、アイスは「めちゃくちゃなめらか」とのことで、シャリシャリ食感が苦手な人にもおすすめ。

人気洋菓子の贅沢アレンジ「シュガーバターの木アイス」

有名スイーツブランド監修のアイスが復活！ 筆者も大好きなスイーツブランドなので、さっそく実食してみました。その味は、ホワイトチョコアイスに香ばしいクッキーとバターの風味が重なり、スプーンが止まらないおいしさ！ しっかり濃厚なのに上品な甘さで、ちょっと特別な夜に食べたい贅沢アイスです。

ホワイトチョコ × バニラの新感覚アイス「まっしろもこもこ しろもこパフェ」

まるでかまくらのような丸いフォルムが可愛い、新感覚パフェ。ホワイトチョコアイスの層の下に、バニラアイスとクッキークランチがたっぷりと入っています。@miki__iceさんによると「濃厚な味わいですが、後味は案外すっきり」とのこと。冬の夜、あたたかい部屋でゆっくり味わいたい一品です。

