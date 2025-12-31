¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ï¿´Â¡¡õÇ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÌÜ¡É¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¡Ä¼ºÌÀ¥ê¥¹¥¯¤â¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¡ÈNG½¬´·¡É¡Ú´ã²Ê°å²òÀâ¡Û
¡¡¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤¬Â³¤¯¤³¤Îµ¨Àá¡¢¼ç¤ËÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¦´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤äÇ¾¤Ë·ò¹¯Èï³²¤¬À¸¤¸¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ãí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¯¤é¤«¤º´ã²Ê¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶è¡Ë±¡Ä¹¤Ç´ã²Ê°å¤ÎÁÒ°÷ÉÒÌÀ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëµÞ·ã¤Ê´¨ÃÈº¹¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Â¡¤äÇ¾¤Î·ì´É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¡ÖÌÜ¡×¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö´ã°µ¡×¤Î¾å¾º¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê´í¸±¤ÊNG¹Ô°Ù¤äÌÜ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÒ°÷¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¥ê¥¹¥¯Áý¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¡ÈNG½¬´·¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª
µÞÀÎÐÆâ¾ãÈ¯ºî¤ä´ãÄì½Ð·ì¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯Áý
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¼«Î§¿À·Ð¡×¤¬·ì´É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¡¢·ì°µ¤È´ã°µ¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÏÇ®¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¡Ê¶½Ê³¥â¡¼¥É¡Ë¤òÆ¯¤«¤»¡¢·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥¹¤Î¸ý¤ò¶¹¤á¤ë¤È¿å¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·ì´É¤¬½Ì¤à¤È·ì°µ¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤Î·Á¾õ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¿å¤Ç¤¢¤ë¡ÖË¼¿å¡×¤Ï·ì±Õ¤«¤éºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤Î°µÎÏ¤âÁý¤·¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎË¼¿å¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´¨¤µ¤Ë¤è¤ë·ì´É¼ý½Ì¤Ç¡¢Ë¼¿å¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡ÖÀþ°ÝÃìÂÓ¡×¤ÎÌÖÌÜ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÓ½ÐÀè¤ÎÀÅÌ®¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢Åß¤Ï´ã°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÎÐÆâ¾ã¤ÎÍ½È÷·³¤Î¿Í¤ä¡¢ÌÜ¤Î·ì´É¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1¤Ä¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¡ÖµÞÀÎÐÆâ¾ãÈ¯ºî¡×¤ä¡Ö´ãÄì½Ð·ì¡ÊÌÖËìÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼ºÌÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°Å¤¤Éô²°¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤ÏNG
¡¡Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¡¢´¨¤µ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò·ãÁý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤5¤Ä¤ÎNG¹Ô°Ù¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚNG¹Ô°Ù¡Û
¡Ê1¡Ë´¨¤¤Ã¦°á½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¸å¡¢Ç®Åò¤Ë°ìµ¤¤ËÆþ¤ë
ºÇ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤¬ÆþÍá¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´¨¤¤Ã¦°á½ê¤ÇÉþ¤òÃ¦¤®¡¢·ì´É¤¬½Ì¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢42ÅÙ°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤¤ªÅò¤Ë°ìµ¤¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¡¢·ì°µ¤È´ã°µ¤ÏÍð¹â²¼¤·¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¤Î±ü¤ÎºÙ¤¤·ì´É¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆþÍáÁ°¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÊÉ¤Ë¤ªÅò¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍá¼¼¤äÃ¦°á½ê¤ò²¹¤á¡¢¤ªÅò¤Ï40ÅÙ°Ê²¼¤Î¤Ì¤ë¤á¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö°Å¤¤¡¢´¨¤¤¡¢¤¦¤Ä¤à¤¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî
¡Ö°Å¤¤¡¢´¨¤¤¡¢¤¦¤Ä¤à¤¡×¤Ï¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÆ·¹¦¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÆ·¹¦¤¬³«¤¯¤È¡¢¹½Â¤Åª¤ËË¼¿å¤Î½Ð¸ý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡Ö´¨¤µ¤Ë¤è¤ë·ì´É¼ý½Ì¡×¤È¡¢¤¦¤Ä¤à¤¯»ÑÀª¤Ë¤è¤ë¡Ö¿å¾½ÂÎ¤ÎÁ°Êý°ÜÆ°¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ë¼¿å¤Î½Ð¸ý¤¬´°Á´¤Ë¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ã°µ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤¸¤ë¤Î¤¬¡ÖµÞÀÎÐÆâ¾ãÈ¯ºî¡×¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤äÆ¬ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÉô²°¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢ÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢´é¤ò¾å¤²¤ÆÁàºî¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê3¡Ë¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¡Ö¶¯¤¤¤¤¤¤ß¡×
´¨¤¤¥È¥¤¥ì¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¤Æ¶¯¤¯¤¤Ð¤ë¤È¡¢¶»¤ä¤ª¤Ê¤«¤Î°µÎÏ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æ¬Éô¤ÎÀÅÌ®·ì¤¬¿´Â¡¤ËÌá¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¤È¤¡¢´ã°µ¤â³Î¼Â¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤ÏÃÈË¼´ï¶ñ¤òÃÖ¤¡¢ÊØÈëÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¼ó¸µ¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ëÉþÁõ
¼ó¤Ë¤ÏÆ¬Éô¤ÈÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂÀ¤¤·ì´É¡Öðô¡Ê¤±¤¤¡ËÀÅÌ®¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ä¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¼ó¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Î·ì±Õ¤äË¼¿å¤¬½ÂÂÚ¤òµ¯¤³¤·¡¢´ã°µ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ó¸µ¤Ï¡Ö²¹¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄù¤áÉÕ¤±¤ë¡×¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê5¡ËÎä¤¿¤¤¿å¤Î¡Ö°ìµ¤°û¤ß¡×
´¥Áç¤¹¤ëÅß¤â¿åÊ¬Êäµë¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ê¤É¤ÎÂçÎÌ¤Î¿å¤ò¥¬¥Ö°û¤ß¤¹¤ë¤È¡¢·ì±Õ¤Î¿»Æ©°µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿åÊ¬¤¬ÌÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ø°Ü¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤ò¾®¤Þ¤á¤Ë¡×¼è¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡Ö²¹¤á¡×¤¬ÌÜ¤ò¼é¤ë
¡¡·ì°µ¤¬¹â¤¤¤È´ã°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¡ÖÄã·ì°µ²á¤®¤ë¡×¤Î¤â¡¢»ë¿À·Ð¤Ë½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÊÑÆ°¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö²¹ÅÙº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¡ÊÉô²°¤´¤È¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¡Ë¡×¡Ö¼ó¸µ¤ò²¹¤á¤ÆÉû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö»ÑÀª¤ä¸÷¤Î´Ä¶¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤Ï¡¢¹â·ì°µÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ëÎÏ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´ã°µ¥±¥¢¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï´¨¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÁá¤á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÜ¤Ø¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¡×¤ò¡¢¤³¤ÎÅß¤Î½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£