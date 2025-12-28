¡Ö¼Î¤Æ¿§¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×
¤Þ¤À¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿§¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×ÀäÌ¯¤Ê¿§
¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤äÈþÍÆÄÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤º¤Ã¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£¼Î¤Æ¿§¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¤É¤Î¿§¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ºî¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¡£
¥×¥í¤Ë°¦ÍÑ¼Ô¤âÂ¿¤¤¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾ºî
¥ë¥Ê¥½¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó 15 6,820±ß¡¿¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡¡¥é¥Ö¥³¡¼¥ë»¦Åþ¤Ë¤è¤ê¡¢2022Ç¯¤ËÄêÈÖ²½¤·¤¿¥«¥é¡¼¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥È·Ï2¿§¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Â¦2¿§¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¥é¥¥é´¶¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤ÍýÍ³¡£
¡Ú¤³¤¦»È¤¦¡ª¡Û
¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ü¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥á¤ÇÀ¡¤ó¤ÀÌÜ¸µ¤Ë¡£¡Ö±¦¾å¤Î¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ï¥è¥ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¥Þ¥¹¥È¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡£±¦²¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥°¥é¥Ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤éº¸¾å¤Î¥é¥á¤òÌÜÆ¬¤«¤é¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤«¤±¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È¡£ÄêÈÖ²½¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¿¼¤¯Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡×¡Ê»°Ûê¾ì²Æ³¤¤µ¤ó¡¿Gajess¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¡£¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¦Æ»Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦²¼¤Î¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥á¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëº¸¾å¤ÎÌµºÌ¿§¥é¥á¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÇÁ³½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¤¡×¡ÊAYANA¤µ¤ó¡¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
³¤³°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¥ì¥¤¿§
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ ¢ôPillow Talk 13,800±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Æ¥£¥ë¥Ö¥ê¡¼¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£´ñÈ´¤Ê¿§¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤³¤Á¤é¤ÏÉÊ¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÈùÎ³»Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÊ´Èô¤Ó¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊRomi¤µ¤ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Æ¥£¥ë¥Ö¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¸ý¥³¥ß¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¿§¤Ê¤Î¤ËÈ¯¿§¤¬ÎÉ¤¤¡¢¿§¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤È¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬ÇÑÈÖ¤ò¶²¤ì¤ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÍê¤ì¤ëÌ¾ÉÊ¡×
¢ä¡ÚÁ´21¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¡Ö¼Î¤Æ¿§¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¥×¥í¤¿¤Á¤¬»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×