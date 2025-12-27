２６日のテレビ朝日系「ミュージックステーション ＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ ２０２５」に１５年ぶりに出演した人気バンドのメンバーの姿に、ネットは二度見した。

番組の中盤、今月６日に１４年ぶりに活動再開を発表したロックバンド「レミオロメン」が生登場。２００５年にヒットした代表曲「粉雪」を披露した。

活動再開後初めてのテレビ出演。スタジオは紙吹雪の“粉雪”が舞う演出が施され、歌唱後、メンバーの３人は見つめ合って笑顔を見せた。一言ずつ感想を求められ、ボーカルの藤巻亮太は「１５年ぶりに呼んでいただいたということで本当に光栄です。ありがとうございます」と感謝。ベースの前田啓介は「この季節に粉雪を演奏できてとても幸せでした。ありがとうございます」。ドラムの神宮司治は「今回こんな雪も降らせていただいて…素晴らしい演出で、感動しました。来年３月からはツアーも回りますので、これからも応援よろしくお願いします」と笑顔を見せた。

久々にレミオロメンを見たネットの一部は、神宮司のビジュアルに仰天。「Ｍステ、レミオロメンのドラムの人がロン毛になってたのが衝撃」「待て待て待てレミオロメンのドラムの人変わりすぎや！」「レミオロメンのドラムの人ロン毛になっててびっくりした」「ロン毛すぎてわからんかったー」「ドラムの方がイケメンだった気がするけどロン毛になって昔の面影がない笑」「レミオロメンのドラムの人ってこんな感じだったっけ？？」「え！レミオロメンのドラムの人ロン毛でびっくり！！」と驚きが止まらず。

また「ドラムの人がロン毛になったくらいで何も変わってないレミオロメンすげー」「レミオロメン、変わってないなぁ〜！ドラムはロン毛過ぎてビックリしたけどｗｗｗ」「レミオロメンのドラムの方、顔がタイプすぎるぞこりゃあ」といった声も寄せられた。