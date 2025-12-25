「必要最低限」を求めるユーザーに刺さる「X」グレード

トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」は、5ナンバーの扱いやすいボディサイズや親しみやすいデザイン、手頃な価格などが評価され、新車販売台数ランキングで常に上位に入る人気モデルです。

現行型は2022年8月に発売された3代目にあたり、歴代モデルが持つポップで愛らしいスタイルや優れた使い勝手はそのままに、プラットフォームを刷新しました。

【画像】超カッコイイ！ これが新車211万円の「国産最安ミニバン」です！ 画像で見る（42枚）

パワートレインも一新され、クルマとしての基本性能や燃費が向上しています。先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」も機能が強化されました。

2025年8月には一部改良が実施され、商品力がさらに高められています。

この改良では、電動パーキングブレーキとブレーキホールドが全車に標準装備となりました。特にブレーキホールド機能は、一度オンにすればエンジンを再始動しても状態が保持されるトヨタ初の機能が採用され、信号待ちなどが多い市街地での運転疲労を軽減します。

また、トヨタセーフティセンスの「プロアクティブドライビングアシスト」の機能向上や、ドライバー異常時対応システムが搭載されるなど、安全性能も引き上げられました。

ラインナップは従来通り、ベーシックな「X」、中級の「G」、最上級の「Z」の3グレードが設定されています。パワーユニットは1.5リッター3気筒ガソリンエンジンと、同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類です。価格は消費税込で207万7900円から332万2000円となっています。

この中で最も価格を抑えたモデルが「X」グレードです。特に、3列シートを備えたガソリンエンジンの2WDモデルは211万7500円（消費税込）で、これは現在日本国内で新車販売されている3列シートミニバンとしては最も安い価格設定です。

では、この最安グレードはどのような内容なのでしょうか。まず安全性能ですが、トヨタセーフティセンスは全車に標準装備されており、今回の一部改良でレーダークルーズコントロールやブレーキホールドもXグレードに追加されました。サイドカーテンエアバッグやチャイルドシート固定アンカー、ヒルスタートアシストも標準で備わっており、安全面で妥協はありません。

ただし、価格を抑えている分、内外装や一部の機能装備で上位グレードとの違いが見られます。エクステリアでは、ボディカラーの選択肢が通常モデルの9色に対し、ブラック、ホワイトパール、ベージュ、アーバンカーキの4色に限定され、おしゃれな2トーンカラーは選べません。インテリアも、ドアトリムのファブリック巻きやステアリングの革巻きといった加飾が省かれ、シックなフロマージュのカラーも設定されないため、やや質素な印象になります。

機能面では、パワースライドドアは乗降機会の多い助手席側のみに装備され、運転席側は手動式です。また、ディスプレイオーディオは非装着となります。しかし、スライドドアは片側だけで十分と考えるユーザーも少なくありません。オーディオに関しても、乗り換え前のクルマから移設したり、好みの製品を別途購入して取り付けることでコストを抑えることも可能です。

このように、Xグレードは見た目の華やかさや装備の充実度では上位グレードに劣る部分があるものの、クルマとしての基本的な性能に大きな違いはなく、使い方を工夫すれば十分な満足感が得られます。

同モデルに対してネット上では、「今の時代、軽自動車でも200万円を超えるのが当たり前なのに、3列シートの普通車が211万円で買えるのはすごい」といったコストパフォーマンスに関するコメントのほか、「電動スライドドアは片側あれば十分」「内装のプラスチック感も掃除がしやすくてむしろ良い」など、過剰な豪華さを求めない層から「賢い選択」として支持されています。

「上位グレードに比べて遮音材が省かれているのではないか」「長距離を走ると疲れや騒音が気になるかも」といった、乗り心地に関する懸念を指摘する声や、「211万円はあくまで本体価格。ナビやETC、フロアマットなどを追加すると結局250万円近くなる」という、見積もり上の現実を冷静に見る意見も少なくありません。

しかしながら、物価高が続く中で、「移動手段としてのミニバン」を求める層にとって、シエンタXは非常に魅力的な選択肢として映っているようです。