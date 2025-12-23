モバイルバッテリーの発火事故が発生しているとして、消費者庁が、Xの公式アカウントや公式サイトで注意を呼び掛けています。

【要注意】ついやりがち…これが「モバイルバッテリー」発火の原因となる“危険な使い方”です！

消費者庁は「モバイルバッテリーが身近なところで発火しています。ご注意を！」と投稿。次のような事故が発生しているということです。

【主な事故事例】

・モバイルバッテリーをかばんに入れてスマートフォンを充電中に発火した。

・モバイルバッテリーを自動車内に置いていたところ発火した。

・モバイルバッテリーを充電していたら1時間後にシューと音がした後、膨らんだ。

モバイルバッテリーの取り扱いを誤ると、内部のリチウムイオン電池の破損などにより発熱・発火といった事故につながる危険性があると説明し、次の点に注意するよう呼び掛けています。

【モバイルバッテリーを使用する際の注意点】

・モバイルバッテリーに強い衝撃や圧力を加えないようにする。

・炎天下の車内、かばんの中など高温になる場所ではモバイルバッテリーを使用したり、保管したりしないようにする。

・充電は安全な場所で起きているときに行う。

・異常を感じたら使用を中止する。

・PSEマーク、リコール情報を確認する。