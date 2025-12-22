今や日本社会に欠かせない存在となった「働く高齢者」。その実態は想像以上に過酷で、時に驚きに満ちている。

労働ジャーナリストの若月澪子氏が21人の高齢労働者に密着取材した『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）から、特に興味深い「シニアの働き方」の実情を抜粋して紹介する。（全4回の1回目／つづきを読む）

老後には2000万円の貯蓄が必要なのか

「老後2000万円問題」が最初に取沙汰されたのは、2019年に発表された金融庁の報告書である。それによれば、「高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上）では、毎月約5・5万円の赤字が生じ、20〜30年間の不足額は約1300万〜2000万円になる」という試算が示された。

本当に老後には2000万円の貯蓄が必要なのだろうか。



筆者は家計の専門家ではないが、取材を通じ「この基準はもちろん人による」と感じている。到底2000万円では足りない人もいるし、1000万円も必要ない人もいる。

シニアの中には十分なお金があるのに、爪に火を灯すような生活をしている人がいる一方で、お金がないのに贅沢な暮らしを手放せない人もいる。貯蓄も大事だが、お金の使い方も大事だ。

サラリーマンとして働いてきた人の多くは、60歳を過ぎると収入が激減する。そのタイミングで生活のダウンサイジングに失敗すると、せっかく貯めた2000万円もあっという間になくなってしまう。

マンション管理人の仕事に就いた、上場企業の元営業マン

「最近は老後までに2000万円どころか、5000万円必要という話が出ていますね。そこまでは必要ないんじゃないでしょうか。ただ2000万円はあったほうがいいと思います。旅行や外食、付き合いが多い人は、2000万円でも足りない気がしますが」

こう話すのは2年前からマンション管理人の仕事をしているという、福岡県在住のGさん（67）。チノパンにウィンドブレーカーを身に着けた、ごく普通のシニアである。

Gさんは2年前まで、東証プライムのメーカーに営業マンとして40年以上勤めていた。マンション管理人を始めたのは、65歳の時に雇用延長が切れてからだ。

「本当はそのまま会社に勤めたかったのですが、契約は65歳で終わりでした」

マンションの管理人の仕事はハローワークで見つけた。65歳以上でも採用される仕事は限られている。警備員や高速道路の料金所の係員は夜勤がある。日中に働けるのは、マンション管理人と清掃員くらいしかなかったという。

「マンション管理人の仕事を選んだ理由は、自分のペースでできるから。基本的には自分一人なので、ほかの人に気を遣う必要がなくていいと思いました」

人気職種「マンションの管理人」の実態

Gさんは5社ほどのマンション管理会社に履歴書を送った。すぐに全国展開している不動産管理会社1社から連絡があり、契約社員として採用された。時給は995円で、福岡県の最低賃金992円（2025年8月現在）とほぼ同額。健康保険と厚生年金にも加入できた。月の手取りは10万円だ。

「もうちょっともらえるとやる気も出ますけれども、まあ仕方がないと思っています。慣れるまでは3〜4か月かかりました。それまではデスクワークだったのに、急に体を使う仕事になったので、思ったより疲れが出て大変でした」

自宅を朝7時に出発し、バスで勤務先のマンションへ移動。8時半に到着、作業着に着替え、コーヒーを飲んで一息入れる。勤務開始は9時。まずは外構の掃除だ。マンションの前の道路に落ちている落ち葉や吸い殻などを竹ぼうきで掃き、ゴミを拾う。さらに花壇の草引き、自動扉や入口のガラス拭き。

「夏と冬の外掃除はキツイです。濡れ雑巾で冬にエントランスの拭き掃除をするのは、手がかじかむ。夏は暑くて汗が止まらない。60世帯が暮らすマンションなので、掃除だけで3時間くらいかかります」

使う道具はほうきと雑巾。階段部分の手すり、エレベーターのボタンなど、一通りの拭き掃除を行う。

「スマートフォンの歩数計を見ると、マンションの中を移動しているだけで5000歩くらい歩きますね。通勤の往復も入れると、1日1万歩くらいは歩いています」

マンションの理事会や総会が開かれる時は、理事会から預かった書類をコピーし、それをポスト投函する。結局、仕事のメインは清掃で、それ以外は管理人室に座って出入りする人を見張る。

「マンションの住民の顔はだいたい覚えますし、親戚や知人もわかってきます。『あ、この人見たことないな』という人が入ってきたら、注意して見たり、挨拶するようにしています」

「想定内です」と語るGさんの本音は…

上場企業に勤めていたというGさん、現在の仕事に就いて戸惑いはなかったのだろうか。

そんな質問をすると、Gさんは憮然としてこう答えた。

「現役時代と違う仕事をすることは想定内です。責任感を持って取り組むという意味では、どんな仕事も同じではないでしょうか」

「想定内」という言葉を使うのは、弱みを見せたがらない人だ。責任感を持って仕事しているという自己意識が、どこかこの仕事に満足を得られていない感情の裏返しに思えた。

