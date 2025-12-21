東宝演劇部がＸを更新。

King Gnuの井口理さんが主演を務める舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』について、「舞台上へのお花の投げ込みがございました」として、注意喚起を行いました。



【写真を見る】【 King Gnu・井口理 】 主演舞台で「お花の投げ込み」が発生 東宝がＸで注意喚起 「思わぬ事故につながる恐れがございます」





東宝演劇部の公式Ｘでは「本日の『キャッシュ・オン・デリバリー』カーテンコールにて、舞台上へのお花の投げ込みがございました。」と、投稿。



続けて「お気持ちは大変ありがたいのですが、思わぬ事故につながる恐れがございます。」と、記しました。





そして「舞台上への物の投げ込みはお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。」と、呼びかけています。





舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』は、井口さんのメジャーデビュー後、初舞台&初主演を務める作品で、嘘をついて、ついて、つきまくる傑作クラシックコメディ。

東京公演は「2025年12月5日（金）〜12月21日（日）」、大阪公演は「2026 年1 月8 日（火）〜12日（月）」の日程となっています。









【担当：芸能情報ステーション】