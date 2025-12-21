『キミプリ』感謝祭センス抜群なグッズ発表！ハイタッチ会も開催決定
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』のイベント「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」が、2026年2月14日、15日にKanadevia Hallにて開催されることを記念して、オリジナルグッズラインナップが解禁された。
【画像】センス抜群！種類が豊富な『キミプリ』感謝祭のグッズ
『笑顔Light Up！キラッキランライト』や『キミと私の約束！ポケット付きライブTシャツ』などライブのマストグッズに加え、アイドルプリキュアならではの、“メンバー考案グッズ”も5種類販売される。
『うた考案！キミとわたしのキズナリボン＆ストラップセット』をペンライトに取り付けたり、『こころ考案！「キュンこそデコの上手なれ」推しうちわ＆シールセット』と『プリルン考案！「もっさもさ」じゃなくて「ぷっりぷり」なうちわケース』で豪華なうちわを作ったり、ライブグッズを可愛くカスタマイズすることも可能。
加えてファンレターにぴったりな『なな考案！一歩踏み出す勇気のレターセット』や、ライブ中の小物入れに便利な『メロロン考案！ねえたまメロメロ大作戦に使うメロ！キルティングポシェット』など、「キミプリ感謝祭」を何倍も楽しむことが出来る「推し活グッズ」が出揃った。
会場での販売に先駆け、2026年1月13日午前9時より東映ONLINE STOREにて事前通販を開始予定。またイベント会場では、アイドルプリキュア5人のハイタッチ会の開催も決定した。
参加にはチケットぴあで発売されるハイタッチ会参加対象商品、『キラッキランラン♪アクリルフォトフレーム（ブロマイド1枚付き）』の購入が必要になる。会場チケットの一般発売、ハイタッチ会参加対象商品の販売（すべて先着）は、21日午前9時より開始。先行発売の好評を受け、注釈付き見切れ席や立見席も新たに開放された。
