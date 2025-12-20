¡Ö¤È¡×»ß¤á¥Í¡¼¥à¤¬¿Íµ¤¡ª¡¡¡È2025Ç¯¡ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÖÌ¾Á°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×ÃË¤Î»Ò¤Î1°Ì¤Ï¡©
¡¡°é»ù»Ù±ç¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é10·î25Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯À¸¤Þ¤ì¡×¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Ä´ºº¿Í¿ô¤Ï8Ëü5949¿Í¡ÊÃË¤Î»Ò4Ëü3730¿Í¡¢½÷¤Î»Ò4Ëü2219¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¾Á°¤Î´Á»ú¤â¿Íµ¤
¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÊË¡Ê¤¢¤ª¡Ë¡×¡¢Æ±Î¨2°Ì¤¬¡ÖÍÛæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¡×¡ÖÌ«¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¡×¡¢3°Ì¤¬¡ÖÏ¡¡Ê¤ì¤ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤È¡×¤ä¡Ö¤ß¤Ê¤È¡×¡Ö¤¢¤ª¤È¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤È¡×»ß¤á¥Í¡¼¥à¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤°õ¾Ý¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶Á¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¡ÖæÆ¡×¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤Î¡ÖÏ¯¡×¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡×½êÂ°¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê¤é¤ó¡ËÁª¼ê¤Î¡ÖÍõ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ì¾Á°¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨¹â¶¶Áª¼ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¤Ç¤¹¡£