¡ÚDisney¡Û¤ª¾·¤Ç¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î·Þ½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì¢ö ¥é¥Ã¥¡¼¥Ð¥Ã¥°¤âcheck¡ª
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¿¤Á¤¬ ¡ÉÆüËÜ¤Î½Õ¡É ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ã¸¤¤¥«¥é¡¼¤ÎÇ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ë¡ª¡Ö·Þ½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¸µÆü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù¿·½Õ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÉÆüËÜ¤Î½Õ¡É ¤ò»×¤ï¤»¤ëÃ¸¤¤¥«¥é¡¼¤ÎÇ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö·Þ½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¢ö
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¿·Ç¯¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö·Þ½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÏÍõÇò¡Ê¤¢¤¤¤¸¤í¡Ë¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÏÇö¹ÈÇß¡Ê¤¦¤¹¤³¤¦¤Ð¤¤¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ç¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¤À¤ë¤Þ¤äÂä¡¢±©»ÒÈÄ¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¿·½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤êÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢¤ªÉô²°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¢ö
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Î³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥é¥Ã¥¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡ª
´³»Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¡¢¥ß¥Ë¡¼2¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¡¢¥ß¥Ë¡¼2¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Á³ÊÌó3ÇÜÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á½ç¼¡¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡ËDisney
¡ÊC¡ËDisney. Based on the ¡ÉWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
