「今日好き」早坂ゆう、フリルミニ×ブーツの全身ショットに絶賛の声「憧れのスタイル」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが12月13日、自身のInstagramを更新。雪景色の中でホワイトコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」19歳美女「脚が長くて綺麗」話題の全身ショット
早坂は「白い恋人パークとクリスマスマーケット行ってきたよ」とコメント。北海道の雪景色の中で、もこもこのジャケットにレースのついたフリルミニスカートの全身コーディネートを披露し、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「白コーデ似合いすぎ」「もこもこ可愛すぎる」「白い妖精さん」「脚が長くて綺麗」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
