■危険運転致死傷罪の「曖昧さ」解消へ

【写真を見る】その運転は”危険”か”過失”か 女子中学生意識不明事故で浮き彫りになった「危険運転」の曖昧さ 国が具体的な数値を示し法改正へ（山形）

その運転は”危険”か”過失”か。

長らく要件が曖昧だと指摘されてきた危険運転致死傷罪について、12月9日の政府の法制審議会で、飲酒量と速度超過の具体的な数値を盛り込んだ「試案」が示されました。

この法改正の議論の背景には、悪質な運転による重大事故が後を絶たない現状と、「危険運転の線引きの難しさ」という、法の適用における根本的な課題があります。

何が問題で、どうあるべきなのか。それを具体的な山形県で起きた事故をもとに考えます。

■ 飲酒・速度の「危険運転」基準が具体化

これまで具体的な数値基準がなく、適用を巡って議論となってきた危険運転致死傷罪の要件見直しに向け、次の数値基準が示されました。

・飲酒量：呼気1リットルあたり0.5mgを危険運転の判断基準とする。

・速度超過：最高速度が時速70km以上の道路→制限速度を60km上回った場合。最高速度が時速60km以下の道路→制限速度を50km上回った場合を判断基準とする。

この試案は、危険運転の成立要件に客観的な数値などを導入し、法の解釈をしやすくする狙いがあります。

■酒田市の重大事故が示す”線引き”の難しさ

具体的な事例は、現行法の曖昧さと、その運用上の困難さを浮き彫りにしました。

今年8月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学3年の女子生徒をはねた男（62）のケースでは、警察は当初、「危険運転傷害」容疑で送検したにもかかわらず、検察は最終的に「過失運転傷害」罪で起訴し、危険運転の適用を見送りました。

※画像は事故現場

この事故は道路を横断しようとしていた女子生徒を横断させるために前の車が停車したにもかかわらず、その横を無理に男の車が走り抜けた時に発生。女子生徒は10メートル以上も跳ね飛ばされたといいます。十分危険な運転であると思える事故でしたが・・・。

検察の判断は、飲酒やスピード超過がない「自分本位な運転」が原因で事故を引き起こしたとしても、現行の「危険運転致死傷罪」の構成要件を満たすかどうかの判断が非常に難しいことを示しています。

■裁判で明かされた「運転」

事故は8月に起きました。裁判では事故の状況が明らかになりましたが・・・。TUYの取材をもとにまとめました。

・警察の判断→危険運転傷害罪で送検

・検察の最終判断→過失運転傷害罪で起訴（危険運転の適用を断念）

・事故時の運転→横断歩道手前で停車していた車を追い越し、時速43キロで横断歩道を渡る女子生徒をはねた。

・被告の動機→「仕事に遅れそう」などと焦り、また妻の「嫌味」を受けて荒っぽい運転に。「追い越した車の運転手の顔に気を取られ、被害者に全く気づかなかった」とも主張した。

・被害者の状況→現在も意識不明の状態が続き、意識回復の可能性が乏しく全介助が必要だという。

・判決（過失運転傷害罪）→山形地方裁判所酒田支部は拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡した。

・裁判官の指摘→被告の犯行を「終始自分本位な運転」と断じ、被害者に生じた結果を「死亡にも匹敵するほど重大」と指摘した。

この事例は、飲酒や大幅な速度超過といった明確な数値基準には該当しないものの、被害結果の重大性、また裁判官が「終始自分本位な運転」と指摘したことから危険な運転だったことがうかがえます。

しかし、警察が危険運転と判断しても、検察が適用を諦めざるを得なかったという、象徴的な出来事でした。

■ 法は具体的な「数値」でどう変われるか

今回の法改正の動きは、客観的な数値を導入することで、どのような運転が「危険運転」と見なされるのかを明確化する第一歩となります。

酒田市の事故のように「自分本位」な運転が引き起こした重大な事故であるにもかかわらず、警察と検察の間で法の解釈・適用に差が出るという現状は、法律に問題があると言わざるをえません。

数値を示しつつ、数値では計れない部分も含め、いかに法律が人に寄り添うか。警察・検察の捜査や裁判にどう生かせるものになるのか。

法改正の議論は、そこを見据えて進んでいかなければなりません。