

記事のポイント

ChatGPTでのギフト検索が増え大手小売の可視性が上昇している。

アルタやアディダスなどがAI上位に入りカテゴリー別の差が明確になっている。

メイドインの流入増などAI経由の購買行動が拡大している。



このホリデーシーズン、多くの人々がギフトアイデアを求めてChatGPTに相談したり、Googleのジェミニ（Gemini）に最適なブラックフライデーのセール情報を探すようになっている。

カテゴリー別の可視性ランキング

AIユーザー会話データの仕組みと可視性の背景

ブラックフライデー情報量が可視性に影響

サイバーウィークで注目集まる「AIが生む送客効果」

メイドインのChatGPT流入が4.5倍に増加

AI時代の購買ファネル全体で「ブランド露出」を確保する重要性

そして当然のことながら、こうした消費行動の変化によってもっとも恩恵を受けているのは、大手小売企業である。ブランドがAI最適化コンテンツを作成するのを支援するマーケティングプラットフォーム、プロファウンド（Profound）は 「ブラックフライデー・インデックス」 を公開した。これは、ChatGPTがもっとも頻繁に取り上げているブランドや小売企業をランキング化したリーダーボードである。プロファウンドによれば、ブラックフライデー・インデックスは、ChatGPTに入力されたショッピング関連のプロンプトにもっとも多く登場したブランドを、家電、美容、玩具といったカテゴリーごとに10ブランド抽出して可視化したものだ。各ブランドには、11月25日から12月1日までの関連クエリ全体においてどれだけ頻繁に登場したかを基に可視性スコアが付与される。たとえば家電カテゴリーでは、もっとも可視性の高い上位3ブランドはウォルマート（Walmart）、ベストバイ（Best Buy）、ホームデポ（Home Depot）であり、それぞれの可視性スコアは74.1％、69.3％、50.3％となっている。ほかのカテゴリーでは、結果はやや分散している。たとえばシューズカテゴリーでは、もっとも可視性が高かったブランドはアディダス（Adidas）で、関連プロンプトの50.2％に登場したという。次点はウォルマート、ナイキ（Nike）、スケッチャーズ（Skechers）で、可視性スコアはそれぞれ35.6％、35.3％、26％となっている。プロファウンドのブラックフライデー・インデックスは、カテゴリーごとにもっとも可視性の高いプロダクトについても示している。美容カテゴリーでは、ChatGPTが提示する商品として「キールズ（Kiehl’s）のハイドレーションギフトセット」や「ピーチ＆リリー（Peach＆Lily）のグラススキン・ディスカバリーキット」が特によく登場しており、これらが同カテゴリーの可視性1位と2位であった。プロファウンドはサードパーティベンダーと連携しデータを収集していると述べている。「我々はAIプラットフォームを使用する実際のユーザー会話の大規模データセットを保有している」と、プロファウンドのプロダクトマネージャーであるラルフィ・バーク氏は述べた。「AIとの実際の商用会話を観察し、ショッピングに関連するものを抽出することで、人々が実際にどのような質問をしているかを理解できる」。そのことが、どのブランドや商品がもっとも頻繁に登場しているかを明らかにする手がかりとなる。バーク氏によれば、ブラックフライデー直前の週には、「特定のブランドや小売企業がブラックフライデーのセールを実施するのかどうか」に関するクエリが多数寄せられていたという。したがってブラックフライデー・インデックスでは、企業の可視性はブラックフライデー関連の情報量によって部分的に左右されている可能性がある。たとえば美容カテゴリーでは、アルタ（Ulta）とセフォラ（Sephora）の言及数が非常に多かったが、その差は大きかった。アルタは関連結果の85.9％に登場した一方、セフォラは45％にとどまった。「アルタは競合のはるか先を行く形で頻繁に登場している。我々の見解では、ブラックフライデーのセール情報を事前にしっかりと準備していたことが大きい」とバーク氏は述べた。興味深いことに、AmazonはChatGPTによるサイトスクレイピングをブロックしているにも関わらず、結果に頻繁に現れている。たとえば家電カテゴリーでは、Amazonがもっとも可視性の高いブランドとなっていた。バーク氏によれば、ChatGPTがAmazonの商品リンクを提示しない場合でも、ブラックフライデーのセールを入手できる場所として回答に含まれることがあるという。ブランドにとっては大手、中小を問わず、AIエンジンがどの程度売上やトラフィックに寄与しているのかを把握することが、サイバーウィーク後の重要な検証ポイントとなる。今回のホリデーシーズンは、ChatGPTの「インスタントチェックアウト（Instant Checkout）」が本格稼働した初めての年であり、ユーザーはChatGPT内で直接商品を購入できる。またターゲット（Target）もブラックフライデーに合わせて、ChatGPT内に新たなショッピングアプリをベータ版としてローンチした。「この期間、広くAIやAIプラットフォームを巡る会話が多く存在した」と、ブルックリネン（Brooklinen）のCEOであるビリー・メイ氏は述べた。「AIに対する関心は非常に高かった。しかし最終的には、全体トラフィックのうちまだ小さな割合にとどまっている」と指摘する。クックウェアブランド、メイドイン（Made In）の共同創業者兼CEOであるチップ・モルト氏がModern Retailに語ったところによれば、同氏はサイバーウィークにChatGPTがブランドにもたらしたトラフィックの規模をまさに分析している最中であった。サイバーウィーク前、メイドインは1日あたり約100セッションをChatGPTから獲得していたが、サイバーウィーク中にはその4.5倍に増加し、ある時点では1日あたり約5000セッションに達したという。「ChatGPTからのクリック数は、我々の全体トラフィックに呼応する形で急上昇した。消費者は明らかにChatGPTで調べものをするようになっている」。しかし、「一方で、ChatGPT内のリンクから直接クリックする人がまだ少ないことは初期調査でも明らかであるため、どれほどの人がLLMでリサーチしてから我々のサイトに直接来ているのかを把握するのは難しい」と述べた。バーク氏は、回答エンジンのショッピング機能がさらに進化することでデータがどのように変化するかに強い期待を示した。インスタントチェックアウトに加え、ChatGPTは2025年「ショッピングリサーチ（Shopping Research）」という、より詳細な商品比較を行うためのツールもリリースしている。最終的にバーク氏によれば、これらのAIプラットフォームが実現しているのは「ショッピングジャーニー全体の高度な圧縮」であるという。ChatGPTがチェックアウト機能を強化するほど、ユーザーはChatGPT上で商品を「発見し、比較し、購入する」という一連の流れを完結できるようになる。「ブランドは、購買ファネルの最上流から情報収集段階に至るまで、あらゆる段階を通してAI上の会話に自社ブランドが登場するよう、早い段階からコンテンツを整備することが極めて重要である」とバーク氏は述べた。［原文：Ulta, Best Buy and Adidas dominate AI holiday shopping mentions］Anna Hensel（翻訳、編集：藏西隆介）Imagge via Profound