¹â¤µ4cm¤ÎÇö·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ / ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢HDMI¡ÊARC¡Ë¡¦Bluetooth5.3ÂÐ±þ¤Ç´ÊÃ±ÀÜÂ³¡¢ºÇÂç40W¤ÎÇ÷ÎÏ²»¡£¹â¤µÌó4cm¤ÎÄ¶Çö·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡Ö400-SP121¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹â¤µÌó40¥ß¥ê¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ê¤É¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£Bluetooth¤äHDMI¡ÊARC¡Ë¡¢3.5¥ß¥êÃ¼»ÒÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡´ï¤È´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£microSD¥¹¥í¥Ã¥È¤ÈUSB¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿²»³Ú¤òÄ¾ÀÜºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£AC¥¢¥À¥×¥¿¶îÆ°¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ40W¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¹â´¶ÅÙ¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ4Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤òÇ¯3²ó¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2025Ç¯Âè3ÃÆ¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë»³Íü¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢·§ËÜ¸©¤ò²Ã¤¨¤¿²áµîºÇÂ¿¤ÎÁ´¹ñ60Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢7Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÁ°¤ËÃÖ¤±¤ë¡ª¹â¤µ4cm¤ÎÇö·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢HDMI¡ÊARC¡Ë¡¦Bluetooth5.3ÂÐ±þ¤Ç´ÊÃ±ÀÜÂ³¡¢ºÇÂç40W¤ÎÇ÷ÎÏ²»¡£¹â¤µÌó4cm¤ÎÄ¶Çö·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡Ö400-SP121¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹â¤µÌó40¥ß¥ê¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ê¤É¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£Bluetooth¤äHDMI¡ÊARC¡Ë¡¢3.5¥ß¥êÃ¼»ÒÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡´ï¤È´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£microSD¥¹¥í¥Ã¥È¤ÈUSB¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿²»³Ú¤òÄ¾ÀÜºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£AC¥¢¥À¥×¥¿¶îÆ°¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ40W¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¹â´¶ÅÙ¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ4Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤òÇ¯3²ó¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2025Ç¯Âè3ÃÆ¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë»³Íü¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢·§ËÜ¸©¤ò²Ã¤¨¤¿²áµîºÇÂ¿¤ÎÁ´¹ñ60Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢7Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥²¡¼¥à¤âºî¶È¤â²÷Å¬¡¢PD140W¡ß40Gbps¡ß8K¤ËÂÐ±þ¡ªÅÅÎÏÉ½¼¨ÉÕ¤L·¿Type-CÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢½¼ÅÅ¤ÎV/A/W¤ò¼«Æ°É½¼¨¤È¡¢L»ú·¿¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÇÛÀþ¤¬¤Ç¤¤ëPD140W¡¦USB40Gbps¡¦8K/60Hz¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½USB-C¥¢¥À¥×¥¿¡Ö500-USB099¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹âÂ®½¼ÅÅ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä½¼ÅÅ´ï¤ÎÀÇ½¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÅÅÎÏÉ½¼¨µ¡Ç½¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¡¢V¡ÊÅÅ°µ¡Ë¡¿A¡ÊÅÅÎ®¡Ë¡¿W¡Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Ë¤ò½ç¤Ë¼«Æ°É½¼¨¡£¿ô»ú¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢½¼ÅÅ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±¤äÀÇ½¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¢£Èâ¤äÁë¤Î¤¹¤´Ö¤«¤éÇÛÀþ¤Ç¤¤ë¡ªPoEÂÐ±þ¤¹¤¤ÞÍÑCAT6A LAN±äÄ¹¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²°Æâ¤«¤é²°³°¤Ø¤ÎÇÛÀþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢Ä¶Çö·¿CAT6A ±äÄ¹LAN¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÖKB-FL6ASTP-EX¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥É¥¢¤Î¤¹¤´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ú¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢³°ÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£RJ-45¥á¥¹¥³¥Í¥¯¥¿¤òÎ¾Ã¼¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Æ¡¼¥×¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢³°ÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²°Æâ¤«¤é²°³°¤ËLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÇÛÀþ¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï10Gbps¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê5e¡¦6¤Î10ÇÜ¡¢ÅÁÁ÷ÂÓ°è¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê5e¤Î5ÇÜ¡¢¥«¥Æ¥´¥ê6¤Î2ÇÜ¤Î500MHz¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÂÓ°è¤¬¹¤¤¤Û¤É¹âÂ®ÅÁÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥¨¥é¡¼ËÉ»ß¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£LAN¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Çµ¡´ï¤Ø¤ÎÄÌ¿®¤ÈÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤ÊPOE¡ÊIEEE 802.3at¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤Î³°ÊÉ¤ä¸¼´Ø¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢²°Æâ¤«¤éËÜÀ½ÉÊ1ËÜ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÅ½¤ë¤À¤±¡ª¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ë¿·¿§
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¼þÊÕµ¡´ï¤â¤Þ¤È¤á¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó½ÐÍè¤ë¡¢¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Î¿·¿§¡Ö200-INPK1GY¡Ê¥°¥ì¡¼¡Ë¡×¤È¡Ö200-INPK1P¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÇØÌÌ¤ËÄ¾ÀÜÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤òÁý¤ä¤»¤ë¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¡¢ºî¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¾®Êª¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤¬·ã¸º¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ëºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë²÷Å¬¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦1¥Ü¥¿¥ó¤Ç8µ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Ç¤¤ë¡ª¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó
¡¦4Âæ¤ÎUSBµ¡´ï¤òLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇºÇÂç50m±äÄ¹¡ªUSB2.0¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼
¡¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÉ÷ÎÏÅëºÜ¡ª55m/s¤ÎÇúÉ÷¤Ç±ø¤ì¤ò°ìÁÝ¤Ç¤¤ëÄ¶¶¯ÎÏ¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼
¡¦AIµ¡Ç½ÅëºÜ¡¢¼«Î§¹Ò¹Ô¡¢¼«Æ°ÄêÅÀÊÝ»ý¤ò¼Â¸½¡ª³¤ÍÎ´Ä¶¸þ¤±»º¶ÈÍÑ¿åÃæ¥É¥í¡¼¥ó¡ÖFIFISH W6 MAX¡×
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤òÂç²èÌÌ½ÐÎÏ¤·Áàºî¤Ç¤¤ë¡ªType-C¢ªHDMIÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ÉÕ¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼
¢£¥Æ¥ì¥ÓÁ°¤ËÃÖ¤±¤ë¡ª¹â¤µ4cm¤ÎÇö·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢HDMI¡ÊARC¡Ë¡¦Bluetooth5.3ÂÐ±þ¤Ç´ÊÃ±ÀÜÂ³¡¢ºÇÂç40W¤ÎÇ÷ÎÏ²»¡£¹â¤µÌó4cm¤ÎÄ¶Çö·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡Ö400-SP121¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹â¤µÌó40¥ß¥ê¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ê¤É¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£Bluetooth¤äHDMI¡ÊARC¡Ë¡¢3.5¥ß¥êÃ¼»ÒÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡´ï¤È´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£microSD¥¹¥í¥Ã¥È¤ÈUSB¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿²»³Ú¤òÄ¾ÀÜºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£AC¥¢¥À¥×¥¿¶îÆ°¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ40W¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¹â´¶ÅÙ¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ4Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤òÇ¯3²ó¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2025Ç¯Âè3ÃÆ¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë»³Íü¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢·§ËÜ¸©¤ò²Ã¤¨¤¿²áµîºÇÂ¿¤ÎÁ´¹ñ60Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢7Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥²¡¼¥à¤âºî¶È¤â²÷Å¬¡¢PD140W¡ß40Gbps¡ß8K¤ËÂÐ±þ¡ªÅÅÎÏÉ½¼¨ÉÕ¤L·¿Type-CÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢½¼ÅÅ¤ÎV/A/W¤ò¼«Æ°É½¼¨¤È¡¢L»ú·¿¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÇÛÀþ¤¬¤Ç¤¤ëPD140W¡¦USB40Gbps¡¦8K/60Hz¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½USB-C¥¢¥À¥×¥¿¡Ö500-USB099¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹âÂ®½¼ÅÅ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä½¼ÅÅ´ï¤ÎÀÇ½¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÅÅÎÏÉ½¼¨µ¡Ç½¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¡¢V¡ÊÅÅ°µ¡Ë¡¿A¡ÊÅÅÎ®¡Ë¡¿W¡Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Ë¤ò½ç¤Ë¼«Æ°É½¼¨¡£¿ô»ú¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢½¼ÅÅ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±¤äÀÇ½¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¢£Èâ¤äÁë¤Î¤¹¤´Ö¤«¤éÇÛÀþ¤Ç¤¤ë¡ªPoEÂÐ±þ¤¹¤¤ÞÍÑCAT6A LAN±äÄ¹¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²°Æâ¤«¤é²°³°¤Ø¤ÎÇÛÀþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢Ä¶Çö·¿CAT6A ±äÄ¹LAN¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÖKB-FL6ASTP-EX¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥É¥¢¤Î¤¹¤´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ú¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢³°ÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£RJ-45¥á¥¹¥³¥Í¥¯¥¿¤òÎ¾Ã¼¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Æ¡¼¥×¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢³°ÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²°Æâ¤«¤é²°³°¤ËLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÇÛÀþ¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï10Gbps¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê5e¡¦6¤Î10ÇÜ¡¢ÅÁÁ÷ÂÓ°è¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê5e¤Î5ÇÜ¡¢¥«¥Æ¥´¥ê6¤Î2ÇÜ¤Î500MHz¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÂÓ°è¤¬¹¤¤¤Û¤É¹âÂ®ÅÁÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥¨¥é¡¼ËÉ»ß¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£LAN¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Çµ¡´ï¤Ø¤ÎÄÌ¿®¤ÈÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤ÊPOE¡ÊIEEE 802.3at¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤Î³°ÊÉ¤ä¸¼´Ø¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢²°Æâ¤«¤éËÜÀ½ÉÊ1ËÜ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÅ½¤ë¤À¤±¡ª¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ë¿·¿§
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¼þÊÕµ¡´ï¤â¤Þ¤È¤á¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó½ÐÍè¤ë¡¢¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Î¿·¿§¡Ö200-INPK1GY¡Ê¥°¥ì¡¼¡Ë¡×¤È¡Ö200-INPK1P¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÇØÌÌ¤ËÄ¾ÀÜÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤òÁý¤ä¤»¤ë¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¡¢ºî¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¾®Êª¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤¬·ã¸º¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ëºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë²÷Å¬¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦1¥Ü¥¿¥ó¤Ç8µ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Ç¤¤ë¡ª¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó
¡¦4Âæ¤ÎUSBµ¡´ï¤òLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇºÇÂç50m±äÄ¹¡ªUSB2.0¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼
¡¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÉ÷ÎÏÅëºÜ¡ª55m/s¤ÎÇúÉ÷¤Ç±ø¤ì¤ò°ìÁÝ¤Ç¤¤ëÄ¶¶¯ÎÏ¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼
¡¦AIµ¡Ç½ÅëºÜ¡¢¼«Î§¹Ò¹Ô¡¢¼«Æ°ÄêÅÀÊÝ»ý¤ò¼Â¸½¡ª³¤ÍÎ´Ä¶¸þ¤±»º¶ÈÍÑ¿åÃæ¥É¥í¡¼¥ó¡ÖFIFISH W6 MAX¡×
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤òÂç²èÌÌ½ÐÎÏ¤·Áàºî¤Ç¤¤ë¡ªType-C¢ªHDMIÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ÉÕ¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼