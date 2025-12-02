【ZARAのグリーン】がセンス良すぎ！ 40・50代のサマ見え♡「冬トップス」

深みのある色を取り入れるだけで、冬の着こなしがぐっと洗練された印象に。【ZARA（ザラ）】のグリーンなら、落ち着いたトーンで40・50代の大人女性にも馴染みやすいはず。ひと癖あるデザインも多く、取り入れるだけでサマ見えが狙えそう。今回は、そんな「ZARAのグリーントップス」をピックアップしました。冬コーデのおしゃれ度をアップしたい人は、ぜひチェックしてみて。

ゆったりとすっきりのバランスが魅力

【ZARA】「ソフトタッチニットセーター」\6,590（税込）

くすみグリーンの色味で、大人に似合いそうなニットトップス。ゆったりとしたシルエットとやわらかそうな質感で、あたたかみを感じるデザインです。フロントの大きめのポケットがアクセント。ほっこりした雰囲気がありつつ、胸元が大きく開いたVネックとポロシャツ風の襟で、すっきり見えも狙えそう。さらに落ち着いた濃いめのグリーンのおかげで、コーデがほどよく引き締まるはず。

アシメデザインがポイントのシンプルニット

【ZARA】「アシンメトリーニットセーター（ブレスレット付き）」\7,990（税込）

さりげなく個性が光る首元のアシンメトリーデザインが目をひくニット。1枚で着るだけでサマ見えが狙えそう。付属のメタル調ブレスレットが、落ち着きのあるグリーントップスの上品なポイントに。一見シンプルに見えるセーターも、首元のデザインと深みのあるカラーでスタイリッシュな雰囲気に着こなせるはず。

シルエットが可愛いワイドスリーブニット

【ZARA】「ワイドスリーブニットセーター」\6,590（税込）

ワイドスリーブが印象的なニットトップス。着るとポンチョのようなシルエットになり、ゆったりとリラックス感のあるコーデを楽しめそう。広がりのある袖が動くたびに揺れて、軽やかさも感じるデザイン。カジュアルな印象のセーターも、落ち着いたグリーンで大人っぽい雰囲気に。デニムやワイドパンツなどカジュアルなボトムスとも相性がよく、休日のお出かけコーデにも取り入れやすそうです。

ラインのアクセントがきいた深緑のニット

【ZARA】「コントラストパイピングニットジャケット」\6,590（税込）

上品ななかにカジュアルさも感じるニットジャケット。落ち着いたグリーンに白のラインが映え、きれいめスタイルにもカジュアルコーデにも取り入れやすいデザイン。品のあるボトムスと合わせて、きちんと感のあるコーデも楽しめそう。袖口にはスリットが入っていて、手元に抜け感をプラス。さりげないポイントが、おしゃれ見えを叶えてくれそうです。

