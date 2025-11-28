この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【12月限定】モバイルICOCAが“実質10％還元”に！やらない理由がない…」と題した動画を公開。2025年12月1日から開始されるモバイルICOCAのキャンペーンについて解説した。



本キャンペーンは、期間中にモバイルICOCAで買い物をすると、利用額の最大7%がWESTERポイントで還元されるというものだ。期間は2025年12月1日から12月31日まで。コンビニやカフェ、ショッピングセンターなど、交通系電子マネーが利用できる全国の店舗が対象となる。ただし、鉄道・バスの交通利用やICOCAへのチャージは対象外である。



ポイント付与上限は、モバイルICOCAにJ-WESTカードを紐付けている場合は最大2,000ポイント、それ以外のカードを紐付けている場合は最大1,000ポイントとなる。還元されるポイントは「チャージ専用」のWESTERポイントで、ICOCAへのチャージにのみ利用可能だ。



さらに、J-WESTカード会員向けに別途開催されているチャージキャンペーンを併用することで、より高い還元率を実現できる。J-WESTカードからモバイルICOCAへチャージすると最大3%のWESTERポイントが還元されるため、今回の7%還元キャンペーンと合わせると実質10%還元となる。おにまる氏は、「J-WESTカードを持っている方は、この組み合わせが非常にお得だ」と強調した。



J-WESTカードを持っていない場合でも、VポイントPayやANA Payなどを経由したチャージルートを活用することで、合計の還元率を高めることが可能である。



また、関連キャンペーンとして、12月1日から31日までエディオン全店でコード決済「Wesmo!」を利用すると、WESTERポイントが10倍（5%還元）になるキャンペーンも紹介された。こちらは上限がなく、エントリーも不要である。



モバイルICOCAの7%還元キャンペーンに参加するには、公式サイトからのエントリーが必須となる。おにまる氏は「非常にお得なキャンペーンなので、忘れずにエントリーしてほしい」と呼びかけ、動画を締めくくった。