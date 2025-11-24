この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

トケルが大胆予測！「悪人は退治された」一橋治済の結末に驚きの展開か

大河ドラマ『べらぼう』第46回のあらすじが公式発表され、話題を呼んでいる。考察系YouTuberのトケル氏が、自身のチャンネルで「悪人は退治された」と予告された一橋春貞の結末について鋭く分析した。トケル氏は、史実では長命を全うしたはずの一橋春貞が「このドラマで成敗されることなく終わるのか、その部分を公開されているあらすじからご紹介したい」と独自の視点を披露。



動画では、蔦屋の下で絵師たちや登場人物が入り乱れるなか「絵師たちが描いた役者絵が飛ぶように売れ、玄内が新たな名で世間を沸かせる」様子を楽しそうに振り返った。さらに、「シャラクは宇多丸なんじゃないか？春郎だ、北尾政信だろう」と、作中のキャラクター特有の“正体当て”合戦にも注目。「特徴的なふざけた絵を描く新しい絵師、シャラク」という噂に、登場人物の間で真偽を巡る憶測が飛び交ったエピソードを解説した。



一方、一橋春貞が物語でどう描かれるか、その命運に注目が集まっている。トケル氏は「春貞は昔、田沼の屋敷で玄内を見かけたことがある」「本来お祝いに配られるはずの饅頭に毒を仕込むという大胆な展開が春貞によって仕掛けられる」と解説。だが、この悪事に最後は成敗されてしまうのか？最新あらすじによれば、「春貞は長谷川平蔵に捕らえられ、密かに阿波の古塔へ送られる」驚きの展開が待ち受けているという。



トケル氏は「一橋春貞がそういう目にあったという史実はなく、1827年まで生きたとされているので、整合性をどうとるのか気になっています」「悪人は退治された、と書かれているので、復活できないようになっていそうですが、どういうからくりがあるのか非常に楽しみ」と、考察民らしい目線で締めくくった。



最後に、視聴者に向け「こうなるんじゃないか、というのをぜひコメントで書き込んでいただけたら嬉しいです」と呼びかけ、ドラマファン同士の考察の輪を広げた。