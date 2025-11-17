乾燥肌の美容通が「お守り代わりに」バッグに入れ続けている「出先でも使える」スキンケアアイテム

気になった瞬間「さっと使える」

大事なイベントの前、突然の肌トラブルなど。今なんとかしたいその悩みを解決してくれる、即効性の高いものを集結。バッグに忍ばせておけるコンパクトなものから容量の多い据え置きタイプまで、プロおすすめのレスキューアイテムをご紹介！ ※価格表記のないものはご本人私物です。







「何をやってもだめなときの救世主」

「肌が敏感に傾いたときには、ほかのケアを最小限にしてコレを命綱に。翌朝には確実に肌を立て直してくれています。コスメはいろいろ試して比較したい派ですが、これだけはいちずにリピート。」（名和里穂さん・エディター） インテンシブ エキナセアクリーム 3,856円／ARGITAL（石澤研究所）







「朝起きたときの元気な肌に感動」

「お気に入りは夜のスキンケアの最後にたっぷり塗り、起床後にホットタオルでふきとる使い方。ほうれい線やシワが確実に薄く。肌にやさしいぶん、効果もゆるやかだろうと思っていたオーガニックコスメの底力を見せつけられました。何度リピートしたかわからないほど溺愛中。」（宗万夏子さん・美容師）







「常備薬として毎日バッグにIN」

「仕事でスタイリングを組むときは服をよくさわるので指先がガサガサに。オーストラリア発のこの軟膏を応急処置として塗ると、翌日には何もなかったかのように元どおり。ひじやひざ、唇など体じゅうのあらゆるところに使えるマルチさに助けられ、お守りがわりに持ち歩いています。」（塚田綾子さん・スタイリスト）







（11人の美容通に聞き込み）

