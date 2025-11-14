É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡ª ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×2025Ç¯22¹æËÜÆüÈ¯Çä
¡¡ÇòÀô¼Ò¤Ï11·î14Æü¡¢»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë 2025Ç¯ 22¹æ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï530±ß¡£
¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡£ÉÕÏ¿¤Ë¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¤ÎÎ¾ÌÌ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï±§º´¤À¤Ë¤«¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¥«¥éー¤ÏºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹8´¬¤¬11·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö»ç±À»û²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×¤ÎÆÃÊÌ½ÐÄ¥·ÇºÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÊÑ½÷～ÊÑ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸ ´Å·ªÀé»Ò～¡×¤¬¥«¥éーÉÕ¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Î½éÎø¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ÆÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎºÇ½ªÏÃ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§¾®ÃÓ¿°ìÏº¡Ë¡Ú´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¡Û
±§º´¤À¤Ë¤«¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§Ãæ»³²íÊ¸¡Ë¡Ú»ç±À»û²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Û
´¬Æ¬¥«¥éー¡Ö»ç±À»û²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¡ÊµÜÅçÎéÍù¡¡¡Úºî²è¶¨ÎÏ¡ÛÀãÌî¤ì¤¤¤¸¡Ë¡Ú¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Û
¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×¡Ê¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡Ë¡ÚÊÑ½÷～ÊÑ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸ ´Å·ªÀé»Ò～¡Û
¥«¥éー¤Ä¤¡ÖÊÑ½÷～ÊÑ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸ ´Å·ªÀé»Ò～¡×¡Êº¡¥ÎÌÚ¤è¤·¤ë¡Ë¡Ú»ä¤Î½éÎø¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ÆÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Û
¡Ö»ä¤Î½éÎø¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ÆÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê¸¶ºî¡¿Éú¸«¤Ä¤«¤µ Ì¡²è¡¿¤¸¤ã¤³ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¤«¤ó¤¶¤¤Ò¤í¡ÊC¡ËTsukasa Fushimi (KADOKAWA ÅÅ·âÊ¸¸Ë´©¡Ë¡Ë