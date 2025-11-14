【ウォレスとグルミット】パン職人姿のグルミットのBIGなぬいぐるみがプライズ初登場！
『ウォレスとグルミット』のグルミットが「パン職人」姿でプライズ初登場！ 約40cmの「ウォレスとグルミット パン職人BIGぬいぐるみ」を抱きしめたい♪
イギリスのアードマン・アニメーションズ制作のクレイ・アニメーション『ウォレスとグルミット』のイオンファンタジー限定プライズゲーム用景品「ウォレスとグルミット パン職人BIGぬいぐるみ」が新登場！ 「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において11月14日（金）より順次展開される。
シリーズ誕生から30年以上が経った今もなお世界中に熱狂的なファンを持ち、イギリスを代表するキャラクターとして世界中で愛されている「ウォレスとグルミット」の限定プライズは、今回が初登場となる。
プライズのぬいぐるみとなったのは、映画『ウォレスとグルミット ベーカリー街の悪夢』に登場する「パン職人」姿のグルミット。約40cmのBIGサイズのぬいぐるみになった「ウォレスとグルミット パン職人BIGぬいぐるみ」はボリューム満点。愛くるしい瞳と可愛らしいパン職人姿は癒やしになること間違いなし!? 抱き心地もばっちりです♪
プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは「刺繍缶バッチコンプリートセット」が抽選で各1名さまに当たるSNSキャンペーンも開催。
2025年11月11日（火）17：30〜11月24日（月・祝）23：59の期間中に、モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポストするか、モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」すれば応募完了。
ぜひこの機会に『ウォレスとグルミット』グッズを手に入れてね。
世代を超えて、大人から子どもまで魅了し続ける『ウォレスとグルミット』の魅力溢れるぬいぐるみ、要チェックです！
☆パン職人姿のグルミットぬいぐるみのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞
（C）&（TM）Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.
