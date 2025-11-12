縦＆横に自立、収納に便利！折りたたみ台車
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、縦横に自立できて収納に便利な折りたたみ台車「100-CT007」を発売した。
■スリムなのに頼もしい、驚きの収納力
折りたたむと厚さ約7.7cmの超スリム設計。ちょっとした隙間にも収まり、収納場所に困らない。しかも縦置き・横置きどちらの向きでも自立できるので、倉庫やオフィスの壁際にもスマートに収納可能。スペースを無駄にしない新しいスタイルの台車だ。
■「パッと開く」ワンタッチ構造で作業効率アップ
ハンドルを開くと同時にキャスターも連動して開く独自構造。面倒なセットアップ不要で、すぐに使える手軽さが魅力だ。急な荷運びやイベント設営など、使いたい時だけすぐに使えて、手軽さとスピードが作業効率を格段に高める。
■高耐荷重136kg！安心して載せられる頑丈設計
軽量でスリムながら、最大136kgの耐荷重を実現。重量物の運搬にも十分対応できる頑丈な設計。荷台には滑り止めを2カ所配置し、荷物のズレや落下をしっかり防止。安全性にも配慮した、頼れる相棒だ。
■静かでスムーズ、TPRキャスターが快適走行
キャスターには静音性と耐久性に優れたTPR素材を採用。直径約88mmの大型ホイールと360度回転の後輪で、重い荷物も軽々とスムーズに運べる。早朝の搬入や住宅街など、静かな環境でも安心して使用できる。
■3段階で調節可能なハンドル
ハンドル高さは約72.5cm・83cm・93cmの3段階に調整可能。使用者の体格や用途に合わせてベストポジションで操作できる。さらに、握りやすいソフトグリップと持ち運びしやすい取っ手を採用。細部まで“使いやすさ”を追求している。
■商品仕様
■縦横に自立できて収納に便利な折りたたみ台車「100-CT007」
■商品仕様
■縦横に自立できて収納に便利な折りたたみ台車「100-CT007」
