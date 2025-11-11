年内で活動休止を発表している3人組テクノポップユニット・Perfumeの“あ〜ちゃん”こと西脇綾香（36）が結婚を発表した。

あ〜ちゃんは自身のインスタグラムで《この度、一般男性と結婚しました。》と前置きし、イタリアのアレッツォ大聖堂とみられる場所で撮影した写真とともに、こう投稿している。

《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！》

ファンだという一般男性との結婚を報告した“あ〜ちゃん”だが、“ファンの間では結婚を機に活動休止するのでは”との噂も流れており、まさにその通りの結果となった。さらにあ〜ちゃんはこれまでの人生を振り返り、

《私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも、私自身を# で表現するとしたら、

#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜︎ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …》

と綴っている。さらに今後については、

《いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました。》

と結婚後の“家族像”への憧れをにじませた文章も残していた。この投稿を取り上げたネットニュースのコメント欄では、あ〜ちゃんが綴った“人生設計”に以下のような意見が集まっていた。

《やはり活動休止は結婚も関係あったんですね。でもそれが当たり前というか芸能人で歌手でツアーがあったり契約があったり、でも自分は年齢があがっていくわけで子供欲しいと思う人ならなおさら活動しながらは厳しいと思うのは当然だと思います。》

《まして彼女の場合はグループで活動してるし、自分の人生プランがグループ活動に影響しちゃうわけだから、これまでにもチャンスを逃したり色んな葛藤を繰り返してきたのかなって思います。素敵なお母さんになれると良いですね。》

《子供を考えてるとなると一度止まらないと難しいですからね。あ〜ちゃんは子供好きだしグループ再始動は出産後が濃厚かな。》

（すべて原文ママ）

1歳の子供を持つ30代のあるワーキングマザーは、「働く女性にとって、結婚や出産のタイミングは本当に悩ましい」と、あ〜ちゃんに共感を寄せる。

「仕事も覚えてきて、キャリアで自信もついてきて、“いちばん楽しい”と思える時期を迎えていた30代中盤。結婚はしていたので、ぼんやりと“いつかは子供が欲しいな……”と考えていましたが、女性には“タイムリミット”があると割り切り、仕事をセーブしながら妊活をし、昨年出産をしました。

やりがいのある仕事をセーブすることになり、産休・育休中には同期が昇進し、正直悔しい思いも。でも復職後は“子供をきちんと育てていかなくては”との思いで、仕事と家庭を両立させようと頑張っています。

今は時短勤務なので、職場で周りにも配慮いただきながら頑張っていますが、あ〜ちゃんのような人気タレントが積極的にこういう発信をすることで、キャリアと天秤にかけて子を持つことをためらっている人たちが、“歩みを止める”ことへの罪悪感を少しでも感じなくなるようになるといいですね」

“コールドスリープ”後には、きっと新たなPerfumeとあ〜ちゃんの新しい姿を見せてくれることだろう。