【名探偵コナン】2026年謎解き初めは「エピソード “ZERO” 工藤新一水族館事件」！
2026年1月3日（土）夕方4時30分から1時間スペシャルでの放送が決定した『名探偵コナン』30周年特別企画「エピソード ”ZERO” 工藤新一水族館事件」。放送内で青山剛昌先生やキャスト陣の ”思い出主題歌” を大発表！？
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんなTVアニメ『名探偵コナン』が、1996年1月8日の放送開始から1100話を超え、ついに2026年、30周年YEARへ突入する。
その幕開けを飾るのは、『名探偵コナン エピソード ”ZERO” 工藤新一水族館事件』。2026年1月3日（土）夕方4時30分から、1時間スペシャルでの放送が決定した（※一部地域を除く）。
ぜひ三が日に ”謎解き初め” をお楽しみを。
また、これまで『名探偵コナン』を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、一緒に歩んできた30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施される。
その1つが、関係者の思い出深いテレビ主題歌を発表する「名探偵コナン 思い出主題歌企画」。今回、思い出主題歌を発表するのは、原作者・青山剛昌先生と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の4名。数あるOP・ED主題歌からどんな曲がラインナップされるのか、放送のどこかで発表されるので、お見逃しなく。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
その幕開けを飾るのは、『名探偵コナン エピソード ”ZERO” 工藤新一水族館事件』。2026年1月3日（土）夕方4時30分から、1時間スペシャルでの放送が決定した（※一部地域を除く）。
ぜひ三が日に ”謎解き初め” をお楽しみを。
また、これまで『名探偵コナン』を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、一緒に歩んできた30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施される。
その1つが、関係者の思い出深いテレビ主題歌を発表する「名探偵コナン 思い出主題歌企画」。今回、思い出主題歌を発表するのは、原作者・青山剛昌先生と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の4名。数あるOP・ED主題歌からどんな曲がラインナップされるのか、放送のどこかで発表されるので、お見逃しなく。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996