◇スペイン1部第12節 Rソシエダード1ー1エルチェ（2025年11月7日 エルチェ）

サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英が7日、敵地エルチェ戦で公式戦7試合ぶりに先発出場。得点には絡めなかったが惜しいシュートを放つなど復調をアピール。試合は1点リードされた後半44分、FWオヤルサバルがPKを決め1ー1のドロー。辛くも勝ち点1を獲得した。

久保は左足首の負傷から復帰2戦目にしてスタメン起用。前半25分、左からのクロスを左足ダイレクトでハーフボレー。ワンバウンドしたボールをうまくミートし強烈なシュートを枠内に飛ばしたが、相手GKがファインセーブ。惜しくもゴールとはならなかった。

試合は後半12分、FWロドリゲスに決められ失点。それでも後半44分、途中出場のFWサディクがエリア内で倒されPKを獲得。これをFWオヤルサバルが確実に決め、辛くも1ー1のドロー。公式戦4連勝こそ逃したが敵地で大きな勝ち点1を獲得した。

久保は珍しいヘディングでのクリアなど守備でも奮闘するも後半19分に途中交代。結果を残すことは出来なかったがキレのある動きを披露。この後、日本代表として参加する14日の国際親善試合ガーナ戦（愛知・豊田ス）、18日の同ボリビア戦（東京・国立）に向けて復調ぶりをアピールした。