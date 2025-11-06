ジェラート ピケから“子犬スヌーピー”デザインが初登場！家族全員でリンクコーデできる新作70アイテム以上
ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、2025年11月7日(金)より、「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションした新作コレクションが登場！
【写真】新作コレクション「GELATO PIQUE meets PEANUTS」の詳細を見る
今回のコレクションは、家族みんなでリンクコーデが楽しめる2つのテーマで展開。大人向けは「Before going to sleep」として、PEANUTSの仲間たちがベッドまわりで集まって遊んだり、シャツパジャマ姿でアイスを食べたりする“おやすみ前”の幸せな時間を描いた限定アート。一方、キッズ&ベビー向けは、スヌーピーの子犬時代「デイジーヒルパピーズ」がテーマ。ここでは気になる中身をたっぷりお届け。
■ジェラピケの大定番、ジャガードニットシリーズに限定アート
ジェラピケの定番ジャガードニットシリーズは、今回だけの特別なアートで登場。ブランドアイコンでもある“もこもこボーダー”を身体にあてて選んでいるスヌーピーや、ボーダーパーカを着たサリー・ブラウン、枕を持ってあくびをするスヌーピーなど、見ているだけで癒される「ジャガードパーカ」(1万2980円)や「ジャガードプルオーバー」(7590円)、「ジャガードショートパンツ」(6930円)。ふんわりとした着心地とゆったりシルエットで、おうち時間がもっと快適に。
メンズ向けの「HOMME ジャガードプルオーバー」(8140円)と「HOMME ジャガードロングパンツ」(8140円)は、オフホワイトとチャコールグレーの2色展開。さらに今季は「KIDS ジャガードプルオーバー」(6930円)、「BABY ジャガードプルオーバー」(6930円)、ペット用の「CAT＆DOG ジャガードプルオーバー」(6270円)まで幅広くラインナップ。家族全員でのリンクコーデを楽しんでみて。
■おやすみ前の日常を描いたカットソーシリーズ
「ワンポイントロンT」(6160円)や「HOMME ワンポイントロンT」(6490円)には、今夜のルームウェアを選んだり、歯磨きをしたりするスヌーピーや、ブランドアイコンでもあるもこもこのボーダーパーカを着て遊んでいるペパーミント パティなどのオリジナルアートをデザイン。
メンズアイテムの「HOMME オリジナルアート 総柄ロングパンツ」(7920円)には、枕で気持ちよさそうに寝ているスヌーピーや、アイスを食べているチャーリー・ブラウン、枕投げしているペパーミント パティなど、おやすみ前の時間を思い思いに過ごす仲間たちを総柄で表現。「ワンポイントロンT」と合わせて、カップルでおそろいコーデにするのもおすすめだ。
■レインボーストライプが目を引くシャツシリーズ
5色のレインボーストライプが華やかな「レインボーストライプネルシャツ」(8910円)と「レインボーストライプネルロングパンツ」(8580円)。ふかふかの枕を持って、あくびをしながらベッドへ向かうスヌーピーの大胆なプリントがポイント。なめらかなレーヨン混ネル素材で、肌触りも抜群だ。
■みんながベッドの周りに大集合！オリジナルアート裏毛シリーズ
スヌーピーやサリー・ブラウンなど、おなじみのキャラクターがベッドの周りに大集合した、見ているだけでHAPPYな気分になるアートをあしらった「ワンポイント裏毛プルオーバー」(6710円)。カジュアルな印象のアイテムなので、お散歩や旅行先でのワンマイルウェアとしても活躍しそう。
■初登場！スヌーピーの子犬時代「デイジーヒルパピーズ」
キッズ＆ベビーライン初のPEANUTSコラボとなる今回、特別に登場するのがスヌーピーと5きょうだい(オラフ、スパイク、アンディ、マーブルズ、ベル)の子犬時代を描いた「デイジーヒルパピーズ」デザイン。ころんと丸いフォルムとあどけない表情は、思わず抱きしめたくなるかわいさ！
なかでも注目は、スヌーピーとアンディの毛並みまで再現したこだわりのニットアイテム。「KIDS スヌーピーパーカ」(1万120円)や「BABY スヌーピーロンパース」(9900円)は、くりくりとカールした毛並みを特殊な生地で表現。一方「KIDS アンディパーカ」(1万340円)や「BABY アンディロンパース」(9900円)は、少し毛足の長い糸で編み上げふわふわの肌触りに。
「BABY キャップ」(3190円)や「BABY ソックス」(3520円)、「KIDS ルームシューズ」(5390円)など、トータルコーディネートも楽しめる。
■人気の“ベビモコ”素材でボーダー＆きょうだいシリーズ
ふんわりやわらかな肌ざわりの“ベビモコ”素材と人気のボーダーデザインを組み合わせた「ベビモコプルオーバー」(5940円)と「ベビモコロングパンツ」(5940円)。スヌーピー(ミックス)、アンディ(ベージュ)、ベル(ピンク)の3キャラクター展開で、きょうだいでのおそろいコーデも実現。アンディ(ベージュ)は松坂屋名古屋店とオンライン限定カラーなので、気になる人は要チェック。
“ベビモコ”素材を使った、スヌーピーとそのきょうだい(ベル、アンディ、スパイク、オラフ、マーブルズ)のシリーズも充実。「ベビモコベスト」(8690円)には6きょうだいがアップリケで施されており、カラフルなボタンがポイント。「ベビモコスリーパー」(6930円)は、肩や股下をボタンで閉めることができるので、寝ている間に布団を蹴ってしまう子どもの寝冷え防止にもおすすめ。
6きょうだいがカラフルなおもちゃで遊ぶ姿を描いた総柄デザインの「BABY 新生児 総柄2WAYオール」(5940円)や「総柄ロングパンツ」(4620円)も登場。2WAYオールは袖と裾が絞ってあるので、活発に動いてもめくりあがりにくく、着崩れを防いでくれる。手頃な価格の「総柄スタイ」(2640円)は、プチギフトにも喜ばれそう。
■デイリー使いできる雑貨たち
ママ向けの実用雑貨も充実。「総柄母子手帳ケース」(Sサイズ：4620円〜Lサイズ：5720円)は用途に合わせて選べる3サイズ展開。「おむつポーチ」(5940円)はダブルジップで開閉しやすく大容量、「おむつシート」(4620円)はコンパクトに折りたためる優れもの。すべて抗菌防臭の裏地を採用し、汚れてもサッと拭ける実用的な仕様になっている。
パピー特有のふわふわとした毛を頭部にあしらった「BABY スヌーピーパペット」(5940円)は、手足がしっかり付いていて、座らせたり一緒に遊んだりすることができる。
■おやすみ前をトータルコーディネート、寝具シリーズ
お部屋のアクセントにもぴったりな「ジャガードピローケース」(6380円)や「ジャガードマルチカバー」(1万3640円)、「裏毛クッションカバー」(4620円)など、ウェアとおそろいでコレクションしたくなる寝具アイテムも登場。「総柄寝具3点セット」(シングル：1万3970円)や「総柄ロングピロー」(5940円)で、おやすみ前の時間をトータルコーディネートしてみては。
■雑貨やカフェコラボも見逃せない！
ほかにも日常使いできる雑貨も充実。「ジェラートチャーム」(5390円)や「バンスクリップ」(4620円)、「総柄ポーチ」(4950円)、「トラベルポーチ」(6820円)、「トートバッグ」(4620円)など、おうち時間だけでなくおでかけの時もPEANUTSの仲間たちと一緒に過ごせる。
さらに、ジェラート ピケ カフェでは2025年11月7日(金)よりPEANUTSコラボメニューが登場！また、表参道ヒルズ店では2025年11月19日(水)まで店頭特別ラッピング装飾と限定アートラテも販売。見て、味わって、手に取って、スヌーピーたちと過ごす幸せなひとときを楽しんでみて。
これらの商品は2025年11月7日(金)より、全国のジェラート ピケ店舗では開店時間から、「gelato pique」オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINEでは12時(正午)から販売開始。
手頃な価格のスタイから、家族全員でリンクコーデが楽しめるパーカまで、幅広い価格とサイズ展開が魅力の今回のコラボ。特に初登場の「デイジーヒルパピーズ」デザインは、出産祝いやクリスマスギフトにも最適。人気アイテムは早期完売必至なので、早めにチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
