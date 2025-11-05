５日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では、高市早苗総理が持っているバッグやペンが人気となっている「サナ活」を特集。同局の江藤愛アナ、番組常連の政治ジャーナリストの佐藤千矢子氏が、偶然同じペンを持っていたことで盛り上がった。

この日は高市総理が持っていたハンドバッグやペンが大人気となっていることを特集。「サナ活」として注目されていることなどを報じた。

すると江藤愛アナが愛用のペンを取り出し「私も持っている」と、高市総理と同じ、ピンク色の４色ペンを見せた。高市総理で話題になったからではなく「もともと、２年前から持っている」と主張すると、恵俊彰が「千矢子さんも持っている」と、この日、スタジオにいた毎日新聞の佐藤氏も、同じペンを持っていると紹介。佐藤氏は赤バージョンで「これも、もともとです。サナ活ではないです」と笑った。

江藤アナはこのペンを愛用している理由について「スポーツアナウンサーから、色が４色あってシャープペンシルもついてて書きやすいと」と勧められたからと説明。佐藤氏も「疲れない。サラサラ書ける。たくさん書かないといけないので疲れる。これは書きやすいです」と絶賛していた。