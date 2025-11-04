「妻よりも愛されてる」と錯覚？男性が不倫に“どっぷりハマる”理由
不倫をする男性の中には、まるで理性を失ったかのように不倫相手にのめり込んでしまう人も。そこで今回は、男性が不倫に“どっぷりハマる”理由を解説します。
妻よりも「愛されている」と錯覚してしまうから
不倫相手の女性と妻を、無意識に比較している男性は少なくありません。そんな中で、「妻よりも不倫相手の方が自分を大事にしてくれている」と感じてしまうと、不倫に一気にのめり込むことも。ただし、それはあくまで“錯覚”。実際には、男性のステータスや経済力などに惹かれて近づく女性も多く、愛情と打算を混同しているケースがほとんどです。
「自分を一番わかってくれる」と思い込んでしまうから
妻との関係が冷え込み、日々のコミュニケーションが希薄になっている男性ほど、不倫相手の“理解ある言葉”に心を揺さぶられがち。「君だけは俺のことをわかってくれる」と思い込むことで、承認欲求が満たされ、不倫相手との関係にますます依存していきます。実際には、女性側が意図的に寄り添っている場合もあり、客観的に見れば“操られている”に近い状態というケースも少なくありません。
不倫にハマる男性の多くは、自分が「愛されたい」「認められたい」という感情に正直なだけ。その欲求が満たされたとき、理性を超えた行動に走ってしまうのです。だからこそ、不倫を防ぐには、夫婦間の“心の距離”を縮めることが最大の予防策かも知れませんね。
