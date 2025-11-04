短いのに女っぽい♡【40・50代】が似合う「くびれショートボブ」って？

スッキリと短いのに、女性らしく程よい色気のある印象をつくるショートボブ。後頭部はふんわりさせつつ、うなじに向かってきゅっとくびれるシルエットがポイントといえそう。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたい「くびれショートボブ」をピックアップしてご紹介します。

きゅっとくびれたシルエットで、短くても女っぽ

全体的にふんわりとしたボリュームをキープしつつ、うなじに向かって細くなるシルエットに仕上げたくびれショートボブ。ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんによると「襟足の長さを長めに設定」、「そうすることで、トップの髪の毛との繋がりが綺麗にくびれるスタイルに」とのこと。後頭部のボリューム感と襟足のくびれとのメリハリで、首そのものもスラリとキレイに見せられそうです。髪が短くても、女性らしい色気を演出してくれるはず。

顔まわりのスタイリングで小顔見せ

きゅっとくびれた襟足もさることながら、顔まわりのスタイリングでも女性らしさをアピールできそう。長いサイドの髪を後ろに向けて流すのと対照的に、もみあげの髪は毛先に束感を出し、顎に沿わせるようにスタイリングすると◎ フレームのような視覚効果で、小顔見せも叶うかも。前に向ける毛先と後ろに流す毛先で、しっかりメリハリをつけてスタイリングするのがコツと言えそう。

くびれショートボブに合うカラーは？

くびれショートボブにカットしたら、カラーリングにもこだわると◎ フェミニンな柔らかさを引き出すベージュや、少しクールな印象に寄せられるグレージュなどの透明感のあるカラーリングは、白髪を目立たせたくない40・50代には特におすすめ。秋から冬のシーズンムードを楽しみたい人は、暖色ブラウンで大人可愛い雰囲気にきめてもいいかも。

大人女性を魅力的に見せるくびれショートボブ

大人らしく落ち着いた雰囲気も、くびれショートボブで叶えられそう。レングスは長めながらも直線的に整えた襟足で、ミドル世代が大切にしたいクリーンな印象も引き寄せられるはず。全体のスタイリングは、ややラフに、ゆるい毛束感を出しつつエアリーな仕上がりが◎ 毛流れを引き立てるように、ハイライトを入れてもおしゃれにきまりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@_kazuki0513様、@chikara.ito___様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里