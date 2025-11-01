¤µ¤ó¤Þ¡¡¿¼¹ï²½¤¹¤ëà¥¯¥ÞÈï³²áÂÐºö¤òÈ¯°Æ¡Ö¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸È³¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëà¥¯¥ÞÈï³²á¤ÎÂÐºö¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡£ËÜÅö¤ÏÁ´Éô»¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤«¡¢»³¤ËÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦±ÇÁü¤À¤±½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤«¡×¤ÈÈï³²¤Î¿ÓÂç¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë»¦¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤·¤ä¤Ê¤¢¡£¶¦Â¸¤»¤Ê¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸È³¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÈª¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¤éÝ£¤ÎÃæ¤Ë¡ûÇ¯¤È¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é»à·º¤È¤«¡£¤½¤¦¤»¤Ê¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¤Ê¡£Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¸½¼ÂÌ£¤Ë¤ÏË³¤·¤¯¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¿©Êª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤ä¤·¡¢¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤È¤³¤Ï¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖ¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤±¤Ø¤ó¤·¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤ÏÆ°Êª¤ä¤·¡×¤È»×°Æ´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤«¤é¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¸ÄÂÎ¤¬¡£¤À¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤ÎÃæ¡¢Ìç³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¸þ¤³¤¦¤â¸þ¤³¤¦¤ÇÌ¿¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¹¶·âÂÖÀª¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÆ°Êª¤ÎËÜÇ½¤Ç¡Ø¤ä¤ó¤Î¤«¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡¢ÀäÂÐ¡£¤³¤ì¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤ëÊý¤ÏÂçÊÑ¤ä¤í¤¦¤±¤É¤â¤Ê¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¡Ä¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£