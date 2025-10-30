米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長/Elizabeth Frantz/Reuters

（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利の０．２５％引き下げを決定した。利下げは２会合連続。量的引き締め（ＱＴ）と呼ばれるバランスシートの圧縮を１２月１日に終了することも決定した。

新たな政策金利は３．７５〜４％で、3年ぶりの低水準となる。

会合ではトランプ大統領がＦＲＢ理事に指名し、先月就任したばかりのスティーブン・ミラン氏が０．５％の大幅利下げを求めて０．２５％引き下げに反対した。一方、カンザスシティー連銀のジェフリー・シュミット総裁は金利据え置きを主張した。

米政府は今月１日から一部閉鎖されており、雇用統計がない中で金融政策が決定されたのは、１９３０年代にＦＯＭＣが創設されて以来初めて。

パウエル議長はＦＯＭＣ後の記者会見で、このところ相次いでいる企業の解雇の発表を注視していると述べた。解雇は部分的には人工知能（ＡＩ）の導入によるもので、米ネット通販大手アマゾンは２８日にＡＩの本格導入を前に従業員１万４０００人を削減すると発表した。

パウエル氏はまた、１２月の政策決定の進め方については意見が大きく分かれていると指摘し、１２月の追加利下げは「既定路線」ではないとの考えを示した。パウエル氏の発言を受けて米株式市場は下げに転じた。