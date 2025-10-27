ドジャースのロバーツ監督が先発投手の“完投”について語りました。

日本時間28日から本拠地での3連戦を迎えるドジャース。ロバーツ監督は「3連戦ではリリーフ陣の起用パターンを変えつつ、最適な対戦を組み立てる必要がある」とリリーフ陣の起用について語りながら、「しかし何よりもまずは先発投手が長く投げることが絶対条件。我々の先発投手陣はイニングを消化できる投手陣で構成されているものの、先発投手が長く投げることが非常に重要です」と語りました。

そんな中、先発投手陣の一角を担う山本由伸投手は、2試合連続での完投を記録。同15日に行われたブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦でメジャー初完投を達成すると、同26日のブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦でも完投を成し遂げました。

かつては今に比べて『完投』を記録する投手が多かったことに触れられたロバーツ監督は、完投試合を見ることについて「大好きです。私が育った野球であり、ファンが愛する野球だと思います。しかしここ15年ほどで、先発投手が長丁場を投げ切る体力が衰えているのも事実です。正しいか間違っているかは別として、それが私の置かれた環境です」とコメント。

続けて複数人の投手で継投して戦うプレー方針についても「今のやり方も好きだよ」と語りながら、「だからロースターを見て、その一戦を勝つ最善策を考え、監督である私が決断を下す」と継投判断への思いも語りました。