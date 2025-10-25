「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースが六回に大量９失点を喫した。先発のスネルが無死満塁のピンチを招いて降板。２番手のシーハン、３番手のバンダがブルージェイズ打線を止めることができず、ロバーツ監督は厳しい表情を浮かべた。

苦しみながらも粘りの投球を続けていたスネルが決壊した。先頭のビシェットを四球で出塁させると、続くカークには右前打を浴びた。さらにバーショニはフルカウントからの１球が顔面付近へ。死球で敵地は大ブーイングに包まれた。

異様な雰囲気となる中、ここでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。２番手にはシーズンで先発要因だったシーハンを投入。無死満塁という絶体絶命のピンチでクレメントに対し、外角スライダーを捉えられ勝ち越しの適時打を浴びた。

敵地が大歓声に包まれると、代打・ルーカスには押し出しの四球を与えてしまった。ヒメネスには右前適時打を浴び、一気に３点リードを奪われた。ベンチのロバーツ監督は厳しい表情。スプリンガーは遊ゴロに打ち取って本塁封殺となりようやく１アウト。代打・バーガーが告げられたところで左腕・バンダを投入した。

シーズン中に何度もピンチを切り抜けてきた経験豊富な左腕だったが、右中間へグランドスラムを被弾した。さらにゲレーロＪｒ．に安打を浴び、カークに２ランを被弾して２桁１１失点を喫してしまった。

直後に大谷の２ランが飛び出すも、大量失点が響き初戦を落としたドジャース。ブルージェイズ打線を勢いづかせてしまい、第２戦の先発マウンドに上がる山本由伸投手にはプレッシャーがかかる展開になった。