「休ませない会社のCEOリストが…」浜田敬子＆小安美和が語るアイスランドの「女性の休日」9割の女性が集まるまでの背景

国民の9割の女性が「休んだ」伝説の日

「会社を休む」「家事を休む」

それはみなさんにとって「簡単なこと」だろうか。

しかし、50年前、国民の女性の9割が「休み」を取り、一堂に会した国がある。それがアイスランドだ。

アイスランドは16年連続でジェンダーギャップ指数1位を誇る。その姿を遠い国の理想と感じる人も多いだろう。だが50年前のアイスランドは男女平等とは程遠かった。女性の賃金は男性の6割程度、そして「女性は船長や弁護士にはなれない」と言われて育ち、家事・介護・育児といったケアワークは女性の役割だとされていた。

そのアイスランドがどうやって今の社会を築いたのか。そのヒントを描いた映画が、ドキュメンタリー『女性の休日』なのだ。

この作品は、男女平等を求めて立ち上がったアイスランド女性たちの記録。1975年10月24日、国中の女性たちが一斉に“仕事も家事も休む”という前代未聞のストライキを実行した。スローガンは「私たちは男性の60％ではない」。その伝説の1日が実現するまでを、当事者の証言やアーカイブ映像を交えて描いている。

10月17日、FRaUではこの『女性の休日』の特別試写会を開催。会場には男性も含め、高校生から96歳までの当選した読者が集まった。上映後には女性の生き方や働き方に関する問題を取材し発信しているジャーナリストの浜田敬子さんと、ジェンダーギャップ解消に向け、全国各地にて企業経営者の意識変革、女性のリーダー育成に取り組んでいる小安美和さんによるトークショーも行った。小安さんは、10月に放映されたNHK『クローズアップ現代』の「最賃1000円超だけど…どうする女性の地方低賃金」で解説者としても出演。まさにそこで低賃金で働いてきた女性の実情や現在も起こっている地域での課題を取り上げていた。

今回は試写会後に行ったアフタートークの内容を一部お届けする。

アイスランドに行って気づいたこと

FRaUweb編集長新町真弓（以下、FRaU新町）：以前、お二人でアイスランドへ行かれたと伺っています。 何かきっかけがあったのでしょうか。また「女性権利協会」も取材されたそうですね。

小安美和さん（以下、小安）：私は地方のジェンダーギャップ解消をテーマに活動を行っています。なかなか難しいテーマなので、ままならないことも多く、時には疲弊することも。モチベーションが保てなかった時期に、一位の国はどんな景色なんだろう、と。目指すべき世界を見たら、また頑張れるかもしれないと思い浜田さんに声をかけました。

浜田敬子さん（以下、浜田）：詳しくはFRaUwebで記事になっていますのでぜひご覧ください。

驚いたのは、彼女たちが一度のデモで終わらず、これまでに6回もストライキを行ってきたことです。「まだ完璧な平等ではない」と声を上げ続けているんです。声を上げ続けたことで、制度面も段階を踏んで整備されてきたんです。

まず2000年に男性の育休をほぼ義務化し、次に2010年にはクオータ制が導入されます。それから2018年には同一労働同一賃金証明法が制定されました。私はこれをアイスランドの「平等3点セット」と呼んでいるんですが、帰国後、この“順番”がとても大事だったんだと気づきました。

女性が家事育児のすべてを担ったまま働くというのは相当な負担です。キャリアを築くことを躊躇することにもなりかねません。男女でケア労働をシェアする体制がベースになくては何も始まらないんです。アイスランドではそこが整った上でクオータ制を導入し、同一労働同一賃金証明法を制定したんです。

幼稚園の壁に「デモクラシー」の貼り紙

小安：私がアイスランドで印象に残っているのが、人権意識、民主主義が徹底していることでした。アイスランドの幼稚園では「デモクラシー（民主主義）」と教室に貼ってあるんですよ。こどもたちと先生がその日にやることを話し合って決めていました。小さなころからこの文化が根付いているんです。

それから女性たちの連帯の強さも感じました。地方の女性たちのエンパワーメントに関する取り組みをする中で、一番悩ましいのは女性たちから「私たちはこのままでいい。だから放っておいてください」と言われることなんですね。言われるたびに、私は求められないことをやっているのか、と思ってしまうんです。

アイスランドは専業主婦も働く女性も一緒に声をあげることができた。なぜ、日本ではこの連携がうまくいかないのか、日本で実践するためにはどうしたらいいのかを常に考えています。

「対立構造の記事を作った」過去を省みる

浜田：私には一つの反省があります。1980年代『AERA』在籍時代のことです。当時は働く女性が多くありませんでした。そこで私は「働く女性」と「働いていない女性」だったり、「こどもがいる」「いない」だったりと、対立構造で記事を作ったことがあったんです。そこには、どうしてこんなに私たちだけが苦しいんだろうという思いがあったのだと思います。

最近『対岸の家事』というドラマがありましたよね。まさにあの世界。彼女たちもコミュニケーションを取るうちに結局は一緒だね、と分かり合っていきました。私も記事を書いていくうちに、実はこの対立の概念は、大きな構造の中で思い込まされていただけだと気づくんですよね。

小安：私は以前、会社を辞めて配偶者の海外転勤に同行したことがあるのですが、もう一度、キャリアを取り戻したくて先に帰国して転職活動をしたことがあります。みんなが同じことをするべきだとは思っていませんが、私にとっては、働くことが譲れないものだったんです。専業主婦も働く女性も、それぞれ「譲れないもの」があるはず。だから分断ではないんですよね。その人の意欲や環境、周囲の人の助言、偶然も重なって状況が変わるだけで、地続きなんだと思います。

「誰も取り残さない」覚悟

FRaU新町：アイスランドで専業主婦も働く女性も連帯するのは簡単だったのでしょうか。

小安：私たちはアイスランドの女性権利協会で、なぜ連帯できたのかと質問しました。すると事務局長は前回の2023年では1ヵ月くらいかけて、地域の婦人クラブや労働組合など、いろんな団体に声をかけ、広げたんだと教えてくれました。それから「今度のアジェンダは何にしようか。どんなことを盛り込めば賛同が得やすいか」を徹底して話し合ったそうです。

対立することばかりを探すのではなく、どんなアジェンダなら世代も環境も異なる女性たちが同調してくれるかを話し合ったと聞き、すごくいいなと思いました。

アイスランドもまだ12％の賃金格差

小安：そして1位のアイスランドでさえ、今なお12％の賃金格差があります。一番の理由として、移民女性が低賃金でケア労働を担っているから。事務局長は「移民女性の賃金を上げたい、彼女たちがデモに参加できるように企業のCEOたちに手紙を書いている」と言っていました。

正社員なら少し仕事を抜けたとしても、お給料は下がりませんが、時間給で働いている人たちは収入に影響します。もしかしたら、解雇される人がいるかもしれないですよね。あらゆる女性たちを取り残さないこの行動には非常に感銘を受けました。

そして「休ませない企業のCEOリストを持っている」とも言っていました。これなら彼女たちの取り残さないという思いを戦略的に実践できそうだなと感じました。

――アイスランドでは「女性の休日」を一度で終わらさずに2023年までに6回も繰り返している。そして誰もが寄り添えるアジェンダを探り、あらゆる人の賛同を得ながら、順序立ててジェンダーギャップを改善していった。16年間、ジェンダーギャップ指数1位であるにもかかわらず、今なお誰一人として取り残さない覚悟で行動を起こし続けているのだ。ここに日本が挽回できるヒントが隠されていると言えるのではないだろうか。

トークショー後編「就活で「頭のいい女はいらない」と…浜田敬子と小安美和が語る「日本のジェンダーギャップ」。現実と改善に必要なこと」ではアイスランドの事例を踏まえ、日本がジェンダーギャップ指数1位になるために必要だと二人が感じていることを存分に語っている。

浜田敬子

1989年に朝日新聞社に入社。2004年からはAERA副編集長。その後、編集長代理を経て、AERA初の女性編集長へ。2016年5月より朝日新聞社総合プロデュース室プロデューサーを経て2017年3月末で朝日新聞社退社。2017年4月より世界17カ国に展開するオンライン経済メディアの日本版統括編集長に就任。その後、2020年12月末で退任し、フリーのジャーナリストに。現在は、｢羽鳥慎一モーニングショー｣や｢サンデーモーニング｣などのコメンテーターや、ダイバーシティーや働き方改革についての講演なども行う。著書に『働く女子と罪悪感』（集英社）『男性中心社会の終焉』（文春新書）。

小安美和

東京外国語大学卒業後、日本経済新聞社入社。2005年リクルート入社、13年リクルートジョブズ執行役員 経営統括室長 兼 経営企画部長などを経て17年3月株式会社Will Lab設立。現在は、ジェンダーギャップ解消に向けて、兵庫県豊岡市、富山県南砺市、宮城県気仙沼市などで企業経営者の意識変革、女性のリーダー育成に取り組んでいる。中軽井沢にて女性のための「小さな読書会bookwill」を主宰。

撮影／栗原朗（講談社写真部）構成／笹本絵里

【後編】「休ませない会社のCEOリストが…」浜田敬子＆小安美和が語るアイスランドの「女性の休日」9割の女性が集まるまでの背景