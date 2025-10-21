【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のショーン・ダフィー長官代行は２０日、米国が主導する有人月探査「アルテミス計画」で、約半世紀ぶりとなる月面着陸に使用する宇宙船を巡り、現在、機体開発の契約を結んでいる宇宙企業「スペースＸ」以外の企業にも参加を促す方針を明らかにした。

大型宇宙船「スターシップ」の開発の遅れに不満があり、民間企業間で競わせる狙いがある。

実業家イーロン・マスク氏率いるスペースＸはＮＡＳＡと計約４０億ドル（約６０００億円）の契約を結び、スターシップの開発を進めてきた。２０２３年に始まった飛行試験は、宇宙船が姿勢制御を失って爆発するなどして、今年５月までに３回連続で失敗していた。８月と今月１３日の直近２回は成功しているが、６月にはエンジン燃焼試験中の爆発もあった。

ダフィー氏は２０日、ＦＯＸニュースのインタビューで「どの米企業が人類を再び月に送り込めるかを競う、新たな宇宙レースになる」と述べた。スペースＸとは別に月着陸船の開発を進めている、アマゾン・ドット・コム創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した「ブルーオリジン」などが念頭にあるとみられる。

トランプ大統領は、３０年までの有人月面着陸を目指す中国に後れを取ることに危機感を募らせている。ダフィー氏は「大統領任期中の２９年１月までに中国に勝つつもりだ」と語った。