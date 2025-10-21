◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 マリナーズ3―4ブルージェイズ（2025年10月20日 トロント）

マリナーズは20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦に逆転負け。対戦成績3勝4敗で悲願のワールドシリーズ進出をあと一歩のところで逃した。

初回、イチローの“愛弟子”として知られる先頭・ロドリゲスが左翼へ二塁打を放ってチャンスメークすると、ネーラーの右前適時打で先制。1―1の3回にはロドリゲスが今ポストシーズン（PS）4号となるソロ本塁打を放って勝ち越した。

2―1の5回にはシーズン60発でリーグ本塁打王に輝いた主砲・ローリーがPS5号となる右越えソロ。リードを広げ敵地ファンを黙らせた。

ところが、3―1の7回裏、2番手・ウーが安打と四球で1死二、三塁のピンチを招いて降板。後を継いだバザルドがスプリンガーに逆転3ランを被弾。終盤に痛恨の一発を許し、試合をひっくり返され無念の逆転負けを喫した。

9回2死、ロドリゲスが空振り三振に倒れ、ゲームセットを迎えると、ネクストバッターズサークルのローリーは歓喜に沸くブルージェイズナインを見ながら呆然。肩を落とし、静かにベンチへ戻った。

1995年、2000年、2001年と過去3度、リーグ優勝決定シリーズに進みながらもいずれも敗退。今年も球団初のワールドシリーズ進出へ王手をかけたが、ブルージェイズに第6戦、第7戦で連敗を喫し、あと一歩及ばず悲願成就はならなかった。