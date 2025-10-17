広島県が実施した結婚への意識調査で「マッチングアプリを利用する」と答えた人が５２．４％にのぼることがわかりました。

広島県の調査によりますと「結婚したい」と希望がある人は、７０．７％で年齢が上がるうちに減少しているということです。

結婚にむけた動き方で「マッチングアプリを利用する」と答えた人が５２．４％と半数を超えました。

男女別にすると男性が４５．６％、女性が５９．６％と女性の割合が約６割にまで達するということです。

街の人に聞くと、さまざまな意見が寄せられました。

■２０代男性

「周りには結構使っている人がいるかなって気がしますね」

■２０代女性

「身近な存在になってきているので抵抗感が前よりかはない」

■マッチングアプリで出会い結婚した２０代の夫婦

「会社とか自分のコミュニティーの中で相手を探すのが難しそうだなと思ったので、街コンとかってなるとリアルで実際に行ってお金

を払うと思うのでハードルが高いかなと思います。マッチングアプリで良い出会いができたなと純粋に思っています」

一方で、過去にマッチングアプリで出会った女性に、オンラインカジノに誘われ危なかったなどと、マッチングアプリの危険性を心配する声も聞かれました。