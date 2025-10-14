ÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Ë¡È6/8¡É¤Î¶¼°Ò¡¡Âë¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¸«¤»¤¿ÌµÁÐÅêµå¡ÄCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÁêÀ¤Ï
¥â¥¤¥Í¥í¤ÏHQS¤ò6ÅÙÃ£À®¡õÂÐÀïËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ
¡¡15Æü¤Ë¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×½Ð¾ì¤ò¤«¤±¡¢¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ã»´ü·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï13¾¡12ÇÔ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬7¾¡¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬5¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¸Ä¿Í¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÐÆüËÜ¥Ï¥àÀïÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¾Þ¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ïº£µ¨24ÅÐÈÄ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë8ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£HQS¡Ê7²ó°Ê¾å¡¦¼«ÀÕÅÀ2°ÊÆâ¡Ë¤ò6ÅÙÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÁê¼ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï7·î1Æü¤Ë11Ã¥»°¿¶´°Éõ¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢QS¤ò3ÅÙÃ£À®¡£Âç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤â3ÅÐÈÄ¤ÇQS2ÅÙ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤Ï7·î3Æü¤Î»î¹ç¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¡¢14»°¿¶¤òÃ¥¤¦²÷Åê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Ë2¾¡0ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¿ù»³°ì¼ù¡õÆ£°æâ«ºÈ¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¡ãÃ¥»°¿¶¿ô
¡¡Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤â¹¥À®ÀÓ¤¬ÊÂ¤Ö¡£ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1ÅÀ¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£°æâ«ºÈÅê¼ê¤È¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤â¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ë»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤ÏÂÐÀïÂÇÎ¨.270¡£²Æ°Ê¹ß¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â8·î¡¦9·î¤Î9»î¹ç¤ÇÊ£¿ô°ÂÂÇ¤ò5ÅÙµÏ¿¤·¤¿¡£ÂÐÀïÂÇÎ¨.260¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤Ï6ÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤Ï9ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÐ¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¼¡¤°¡¢8ËÜÎÝÂÇ¤òÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÌÌ¡¹¤Ç¤ÏÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤¬ÂÇÎ¨.283¤È¾å¡¹¤Î¿ô»ú¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢5·î20Æü¤Ë°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤«¤é¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥¢¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÒ¸¶Âç¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤Ã¤¿ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÂÇÎ¨.187¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·ç¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿Áª¼ê¤Î·ê¤òËä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë CS ¥Ñ¤Ç¤â³ÆÁª¼ê¤Î»ý¤ÁÌ£È¯´ø¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
°ËÆ£Âç³¤¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤È6ÅÙÅê¤²¹ç¤¦
¡¡ºÇÂ¿¾Þ¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤È6ÅÙÅê¤²¹ç¤¦¤Ê¤É7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢3¾¡3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£4·î29Æü¤Ë9²ó1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï3»î¹ç2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.50¤Î¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïËÉ¸æÎ¨2.18¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áê¼ê¤Ë4ÅÙQSÃ£À®¡£
¡¡²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¤Ï3»î¹ç¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£5·î28Æü¤Ï5²ó2/3Ìµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£7·î2Æü¤Ï8²ó1/3¤ò2¼ºÅÀ¤â¹õÀ±¡£1-0¤Î9²ó¤Ë2¼ºÅÀ¤·¡¢´°ÉõÌÜÁ°¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î9Æü¤Ï3²ó1/3¤ò4¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ò¿®¤¸¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¤ÏNPB¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµó¤²¤¿¡£ÍèÆü2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î1Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢7²ó10Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8²ó1/3¤Ç10Ã¥»°¿¶¤Î¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¤Èã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¤¬ËÉ¸æÎ¨0.00¤òµÏ¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â1ÅÀ¤òÁè¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤Ï¥×¥í2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤¬8·î23Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤À¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£Ê»»¦¤òÃ¥¤¤3¿Í¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¤Ë2»à¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤Ç¥×¥í½é¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2²ó2/3¤ò37µå4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£ÆóÅáÎ®¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¤¬²¦¼ÔÁê¼ê¤ËÊ³Æ®
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¡¢ÂÐÀïÂÇÎ¨.276¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿»³åÑ½¨ÆâÌî¼ê¡£ÆÃ¤Ë9·î9Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÊá¼ê¤¬ÂÇÎ¨.313¡Ê16ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡£Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¤âÂÇÎ¨.308¡Ê13ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¤ÎËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¤¦¤Á2ËÜ¤òÅ¨ÃÏ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤·¤¿µÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¸ÅÁã¤«¤é¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£ÀîÍ¥ÇÏ³°Ìî¼ê¤â9·î9Æü¤Ë3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤Î¹¶Î¬¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤âÂÇÎ¨.088¡¢0ËÜÎÝÂÇ¤È»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤¬¡¢ÁêÀ¤Î°¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×µÆÃÏ°½»Ò¡Ë
