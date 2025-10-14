²ð¸î»ÜÀß¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¡©¼êÂ³¤¡¦½àÈ÷¡¦À©ÅÙ¤òÅ°Äì²òÀâ
²ð¸î»ÜÀß¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¼êÂ³¤
²ð¸î»ÜÀß¤«¤é¼«Âð¤ØÌá¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âà½ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸«¶Ë¤á¤«¤é¡¢»ÜÀß¤È¤ÎÄ´À°¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñµÄ¤Þ¤Ç¡¢·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Âà½ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÈ½ÃÇ´ð½à
²ð¸î»ÜÀß¤«¤é¼«Âð¤ØÌá¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¡¢ºßÂð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬²ÄÇ½¤È°å»Õ¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºßÂðÉüµ¢¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤Î¸«¼é¤ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸îÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âà½ê¤ò·èÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷(¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー)¤ä°å»Õ¡¢»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢Â¾¿¦¼ï¤È¤Î½½Ê¬¤ÊÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¡¢É¬Í×¤Ê°åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÆâÍÆ¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸îÎÏ¡¢½»Âð´Ä¶¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ºßÂð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬·ÑÂ³²ÄÇ½¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤È¤ÎÄ´À°¤È·ÀÌó²ò½ü¡¦Âà½ê¼êÂ³¤
Âà½ê¤ÎÊý¸þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤Ç¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÂ¦¤ËÁá¤á¤ËÅÁ¤¨¤ë
Âà½ê¤Î¿½¤·½Ð´ü¸Â¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¼ïÊÌ¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡ÖÂà½ê´õË¾Æü¤Î¡ûÆüÁ°¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í½¹ð´ü´Ö¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÅª»ÜÀß¤Ç¤ÏÊÌÅÓ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤ä±¿±Äµ¬Äø¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÜÀß¤È¤ÎÄ´À°
Âà½êÆü¤Î·èÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ð¸îµÏ¿¤ä°åÎÅ¾ðÊó¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÉþÌôÆâÍÆ¤äÃí°Õ¤¹¤Ù¤¾É¾õ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤Ê¤É¡¢ºßÂðÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ÎADL¾õÂÖ¤Î³ÎÇ§¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤Ê¤ÉIADL¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³ÎÇ§¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
·ÀÌó²ò½ü¤Î¼êÂ³¤
¤³¤³¤Ç¤ÏÍøÍÑÎÁ¶â¤ÎÀº»»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£·îÅÓÃæ¤Ç¤ÎÂà½ê¤Î¾ì¹ç¡¢Æü³ä¤ê·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·îÃ±°Ì¤Ç¤ÎÀº»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¤«¤ê¶â¤äÊÝ¾Ú¶â¤ÎÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÖ¶â»þ´ü¤äÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÜÀß¤òÂà½ê
»ÜÀß¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»äÊª¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£°áÎà¤äÆüÍÑÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µï¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿²È¶ñ¤äÅÅ²½À½ÉÊ¤Ê¤É¤âËº¤ì¤º¤Ë°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âà½ê¸å¤Ë»äÊª¤ò°ìÄê´ü´ÖÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂà½êÆü¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤¼è¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
ºßÂðÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿°ú¤·Ñ¤®¡¦»Ù±çÃ´Åö¼Ô²ñµÄ¤Î¼Â»Ü
ºßÂðÉüµ¢¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢Âà½êÁ°¤Ë»Ù±çÃ´Åö¼Ô²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¡¢»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢ºßÂð¥µー¥Ó¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ëË¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê¤äË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤ä²ð¸îÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤äÇÓÝõ¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤Î²ð¸îÊýË¡¡¢°Ü¾è¤ÎºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢ÉþÌô´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤äÀ¸³è½¬´·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºßÂð²ð¸î¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºßÂðÉüµ¢¸å¤Î¥±¥¢¥×¥é¥óºîÀ®¤â¡¢¤³¤Î²ñµÄ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºßÂð¥µー¥Ó¥¹¤ò¤É¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Â¿´¤ÊºßÂðÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂà½êÁ°Ë¬Ìä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äºßÂð¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö¼Ô¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢½»´Ä¶¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£ÃÊº¹¤ÎÍÌµ¡¢¥È¥¤¥ì¤äÍá¼¼¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢²ð¸î¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê½»Âð²þ½¤¤äÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Î½àÈ÷¤òÅª³Î¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Âð²ð¸î¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤È¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ºßÂð¤Ç¤Î²ð¸îÀ¸³è¤ò°ÂÁ´¤ËÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢½»´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤È½»Âð²þ½¤¤Î¿Ê¤áÊý
²ð¸î»ÜÀß¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê½»´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î´ÑÅÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃÊº¹¤Î¤¢¤ë¸¼´Ø¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Íá¼¼¡¢¼ê¤¹¤ê¤Î¤Ê¤¤³¬ÃÊ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç´í¸±¤Ê²Õ½ê¤ÏÁá¤á¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢É¬Í×»þ¤Ë¤Ï½»Âð²þ½¤¤â¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÊÝ¸±¤Î½»Âð²þ½¤À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²þ½¤ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤Ï20Ëü±ß¤Ç¡¢Í×»Ù±ç¤äÍ×²ð¸î¤Î¶èÊ¬¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÄê³Û¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¼ÂÈñÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï1³ä¤«¤é3³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç²þ½¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð1³äÉéÃ´¤ÎÊý¤Ê¤é¡¢20Ëü±ß¤Î²þ½¤¤ËÂÐ¤·¤Æ2Ëü±ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð²þ½¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê¤¹¤ê¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÃÊº¹¤Î²ò¾Ã¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¾²ºà¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¢°ú¤¸Í¤Ø¤ÎÈâ¤Î¼è¤êÂØ¤¨¡¢ÍÎ¼°ÊØ´ï¤Ø¤Î¼è¤êÂØ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¹©»ö¤Ç¤¹¡£2000Ç¯12·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¸¼´Ø¤«¤éÆ»Ï©¤Þ¤Ç¤Î²°³°¤Ç¤Î¹©»ö¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿½ÀÁ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð²þ½¤¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹©»ö¶È¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ãç²ð¤È¤·¤ÆÁë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢²þ½¤Á°¤Î¼Ì¿¿¤ä¿ÞÌÌ¤È¤È¤â¤Ë»ÔÄ®Â¼¤Ë¿½ÀÁ½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¹©»ö¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¹©»ö´°Î»¸å¤Ï¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ä¹©»öÆâÌõ½ñ¡¢²þ½¤¸å¤Î¼Ì¿¿¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤¬½þ´ÔÊ§¤¤¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤¬3ÃÊ³¬°Ê¾å¤ÎÇ§Äê¤¬¹ß¤ê¤¿¾ì¹ç¤ä½»µï¤òÅ¾µï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢20Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÍÑ¶ñ¡¦²ð¸îÍÑÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÈÈñÍÑÉéÃ´
²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö°Ø»Ò¡¢Êâ¹Ô´ï¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Ï¡¢ºßÂð²ð¸î¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÂßÍ¿À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢·î³Û1³ä¤«¤é3³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÍÑ¶ñÂßÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï13ÉÊÌÜ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¼Ö°Ø»Ò
¼Ö°Ø»ÒÉÕÂ°ÉÊ
ÆÃ¼ì¿²Âæ(²ð¸î¥Ù¥Ã¥É)
ÆÃ¼ì¿²ÂæÉÕÂ°ÉÊ
¾²¤º¤ìËÉ»ßÍÑ¶ñ
ÂÎ°ÌÊÑ´¹´ï
¼ê¤¹¤ê
¥¹¥íー¥×
Êâ¹Ô´ï
Êâ¹ÔÊä½õ¤Ä¤¨
¸«¼é¤ê¥»¥ó¥µー
°ÜÆ°ÍÑ¥ê¥Õ¥È
¼«Æ°ÇÓÝõ½èÍýÁõÃÖ
Í×²ð¸îÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉÊÌÜ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö°Ø»Ò¤äÆÃ¼ì¿²Âæ¡¢¾²¤º¤ìËÉ»ßÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢Í×²ð¸î2°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊÝ¸±µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ÈÂÎ¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÉ¬Í×À¤¬ÆÃ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÎãµëÉÕ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Í×»Ù±ç1¡¦2¤äÍ×²ð¸î1¤ÎÊý¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿°ìÉô¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤âÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÇÄê¼°¤Î¥¹¥íー¥×¡¢¸ÇÄê¼°¤Þ¤¿¤Ï¸ò¸ß¼°¤ÎÊâ¹Ô´ï¡¢°ìÉô¤ÎÊâ¹ÔÊä½õ¤Ä¤¨¤¬¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ´ü´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤ä¿ÈÂÎ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¹ØÆþ¤Î¤É¤Á¤é¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¤äÆþÍáÊä½õÍÑ¶ñ¤Ê¤É¡¢ºÆÍøÍÑ¤Ë¿´ÍýÅªÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÆÃÄêÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤È¤·¤ÆÈÎÇäÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö10Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢1³ä¤«¤é3³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ê¡»ãÍÑ¶ñÀìÌçÁêÃÌ°÷¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÍÑ¶ñ¤òÄó°Æ¤·¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤äÄ´À°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ë¬Ìä²ð¸î¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉºßÂð¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼ê½ç
¼«Âð²ð¸î¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤äË¬Ìä´Ç¸î¡¢ÄÌ½ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¤â¤È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¥±¥¢¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä²ð¸î¡Ê²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÄêË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Ø¥ë¥Ñー¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢¿©»ö¤äÇÓÝõ¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ²ð¸î¤ä¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è±ç½õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎÅÍÜ¾å¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä¿ÇÎÅ¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î¤Î´ðËÜÊó½·¤Ï¡¢Ë¬Ìä»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£20Ê¬Ì¤Ëþ¡§314Ã±°Ì
30Ê¬Ì¤Ëþ¡§471Ã±°Ì
30Ê¬°Ê¾å1»þ´ÖÌ¤Ëþ¡§823Ã±°Ì
1»þ´Ö°Ê¾å1»þ´Ö30Ê¬Ì¤Ëþ¡§1,128Ã±°Ì
¤¿¤À¤·¡¢20Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½êÄê¤Î»»ÄêÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Äó¶¡¼çÂÎ¡ÊË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¿ÉÂ±¡¤Ê¤É¡Ë¤äÃÏ°èÃ±²Á¡¢²Ã»»¡¦¸º»»¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ÏÃÏ°è¶èÊ¬¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢³µ¤Í10±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï1³ä～3³ä¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä²ð¸î¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¤Þ¤º¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î¾õÂÖ¤ä²ÈÂ²¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¡¢É¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¤äÉÑÅÙ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ç¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤òÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆñÉÂ¤ò»ý¤ÄÊý¤ä¡¢¼ç¼£°å¤«¤éÆÃÊÌË¬Ìä´Ç¸î»Ø¼¨½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ
ºßÂð²ð¸î¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤¬²ð¸îÈè¤ì¤äÈñÍÑÉéÃ´¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¹âÎð¼ÔËÜ¿Í¤âºÆÆþ½ê¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»Ù±çºö¤äÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÈÁêÃÌÁë¸ý
ºßÂð²ð¸î¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ÅÙÅª»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤¯²ð¸îÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¿È¶á¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤¬ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÁí¹çÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç5,451¥õ½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á(»Ù½ê)¤ò´Þ¤á¤ë¤È7,362¥õ½ê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¢ÍøÍÊ¸î¤äµÔÂÔËÉ»ß¡¢Ç§ÃÎ¾É»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁë¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²²ð¸î»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬²ÈÂ²²ð¸î°ÖÏ«¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤êÀ©ÅÙ¤ÎÍÌµ¤ä¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸îÊÝ¸±¡¦°åÎÅÊÝ¸±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÈñÍÑÂÐºö
ºßÂð²ð¸î¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤È°åÎÅÊÝ¸±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈñÍÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÈñÀ©ÅÙ¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÈñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1¥õ·î¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬°ìÄê¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ä¶²áÊ¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾å¸Â³Û¤ÏÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï·î³Û1Ëü5,000±ß¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤¬½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÇ¯¶â¼ýÆþÅù¤¬Ç¯´Ö80Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¸Ä¿Í¤Ç·î³Û1Ëü5,000±ß¡¢À¤ÂÓ¤Ç·î³Û2Ëü4,600±ß¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£
À¤ÂÓÁ´°÷¤¬½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û2Ëü4,600±ß¡¢½»Ì±ÀÇ²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ï·î³Û4Ëü4,400±ß¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯8·î¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÀÇ½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¸Â³Û¤¬ºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÂÓ¤¬¤É¤Î¾å¸Â³Û¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â³Û°åÎÅ¡¦¹â³Û²ð¸î¹ç»»ÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËèÇ¯8·î1Æü¤«¤éÍâÇ¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÊÝ¸±¤È²ð¸îÊÝ¸±¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ò¹ç»»¤·¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¶¤¨¤¿¶â³Û¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï²ð¸î¤È°åÎÅ¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤äÁêÃÌÁë¸ý¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì»þµ¢Âð¤äÃ»´ü¤Ç¤ÎºßÂðÉüµ¢¤Î¿Ê¤áÊý¤È²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
²ð¸î»ÜÀß¤«¤é´°Á´¤ËÂà½ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì»þµ¢Âð¤äÃ»´ü´Ö¤ÎºßÂðÉüµ¢¤òÁªÂò¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î¾õÂÖ¤ä²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ì»þµ¢Âð¤Ï¡¢»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Ê¤¬¤é½µËö¤ä½ËÆü¤Ê¤É¤Ë¼«Âð¤ØÌá¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³°Çñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Çñ»þ¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤äÉ¬Í×¤Ê²ð¸îÍÑÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤äÇÓÝõ¡¢ÉþÌô¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤ÎÏ¢ÍíÀè¤â³ÎÇ§¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï»ÜÀß¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì»þµ¢Âð¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï½»¤ß´·¤ì¤¿´Ä¶¤Ç²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÂ²¤â²ð¸î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤ÊºßÂðÉüµ¢¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã»´ü¤Ç¤ÎºßÂðÉüµ¢¤Ï¡¢¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥õ·îÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤ò¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ºßÂð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü¤Ç¤ÎºßÂðÉüµ¢¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¤Î²ð¸îÂÎÀ©¤ò²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÃ´¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²ÈÂ²¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢½»´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÊº¹¤ä¼ê¤¹¤ê¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Î°ÂÁ´À¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´Ê°×Åª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢³ê¤ê»ß¤á¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¯¡¢¾ÈÌÀ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡¢Æ°Àþ¾å¤Î¾ã³²Êª¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Ê¤É¤Î¹©É×¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶áÎÙ½»Ì±¤Ø¤Î¶¦Í¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì»þµ¢Âð¤äºßÂðÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶á½ê¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸«¼é¤ê¤ÎÌÜ¤¬Áý¤¨¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
²ð¸î»ÜÀß¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤È¤ÎÄ´À°¡¢´Ø·¸¼Ô²ñµÄ¤Ê¤É¡¢·×²èÅª¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½»Âð²þ½¤¤äÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Î³èÍÑ¡¢ºßÂð¥µー¥Ó¥¹¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ÊºßÂðÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÈñÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑÂÐºö¤ä¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì»þµ¢Âð¤äÃ»´ü¤Ç¤ÎºßÂðÉüµ¢¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤ò¡¢ÀìÌç²È¤È°ì½ï¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£