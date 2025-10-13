正統派な仕上がりで復活を果たした「コルト」

2002年11月にデビューした三菱「コルト」は、5ドアハッチバックの正統派コンパクトカーでした。日本市場では販売台数が伸び悩んだコルトですが、海外の一部地域では、今なお根強い支持を受けて販売が続けられています。

【ちょっとだけ面影がある？】これが未だ現役の「コルトプラス」台湾仕様です（写真でみる）

三菱コルトは、当時同社と提携関係にあったダイムラー・クライスラー（現メルセデス・ベンツ・グループ）との共同開発で生まれたモデルです。「コルト」という車名は、1962年発売の「コルト600」以来、三菱が国内外で使用してきた伝統あるネーミングです。日本においては、約30年ぶりのブランド復活となりました。

広告キャッチコピーである「まじめ まじめ まじめ コルト」の文言どおり、コルトは使い勝手やクルマとしての基本性能を実直に追及した1台でした。ボディサイズは全長3870mm×全幅1680mm×全高1550mmで、ホイールベースも2500mmと長く採られています。外観デザインは、短いボンネットとフロントウィンドウがなだらかに繋がった「ワンモーションフォルム」を基調とし、広い室内スペースと良好な取り回し性を両立していました。

また、2004年にはボディ後部を300mm延長した派生モデルの「コルトプラス」も登場。このクラスでは初となる電動式テールゲートを装備し、実用性をより高めたバリエーションとして市場に訴求していました。

さらに、シリーズ随一のスポーツモデルである「ラリーアート バージョンR」も2006年に加わっています。外観はオーバーフェンダーやエアロパーツで精悍にまとめられたほか、パワートレインや足回りにも入念なチューンナップが施されていたのが特徴です。

海外では“まじめ”さが人気を集めた？

コルトは最大のライバルとされたホンダ「フィット」をはじめ、トヨタ「ヴィッツ」や日産「マーチ」など、多くのライバルがひしめくコンパクトカー市場に勝負を挑みました。



2004年に登場した派生モデルの「コルトプラス」（画像：三菱）



ところがコルトの発売と前後して、三菱自動車や三菱ふそうトラック・バスによる「リコール隠し事件」が相次いで発覚。コルトは事件の影響もあって販売が伸び悩み、2012年にコルトプラスとラリーアート バージョンRがラインナップから消滅した後、2013年には通常モデルも生産を終了しました。

ただ、コルトの「火」はこれで潰えたわけではありませんでした。堅実な作りが海外では高く評価されたことでモデルが継続。特に台湾では、三菱の現地パートナーである「中華汽車」によって、2025年現在もコルトプラスが新車として販売されています。

また、欧州市場では2023年に、ルノー「クリオ（日本名：ルーテシア）」のOEMモデルとしてコルトが復活を果たしました。

クリオは6代目となる新型モデルが2025年9月に登場していることから、しばらくはラインナップされ続けるでしょう。日本では不遇なモデルという印象が強いコルトですが、海外ではしっかりと生き続けています。

三菱「コルト」、これだけのロングセラーモデルになったのであれば、名車といっても過言ではないのかもしれません。