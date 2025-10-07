チョコクロ犬と過ごす甘いハロウィン♡サンマルクの「チョコクロ」キャンペーンが可愛すぎる！

サンマルクカフェから、ハロウィンをもっと甘く楽しめる限定キャンペーンが登場♡2025年10月10日（金）～10月31日（金）の期間、「チョコクロ犬のハロウィンワンダフルプレゼント」を開催！期間中、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」を含む詰め合わせBOXを購入すると、なんとチョコクロ1個を無料でプレゼント♪秋の味覚・安納芋を贅沢に使用した限定スイーツと一緒に、かわいいハロウィンタイムを楽しんでみませんか？

チョコクロ犬のハロウィンキャンペーンが開催！

秋の恒例イベント、サンマルクカフェのハロウィンキャンペーンが今年も登場。

2025年10月10日（金）～10月31日（金）の期間、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」が入った対象BOXを購入すると、チョコクロ1個を無料でプレゼント♪

対象商品は、「詰め合わせBOX」（プレミアムチョコクロ スイートポテト2個＋チョコクロ3個／価格：1,330円）と、「プレミアムBOX」（プレミアムチョコクロ スイートポテト5個入り／価格：1,750円）。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

限定「プレミアムチョコクロ スイートポテト」も登場♡

今年の主役は、鹿児島県産の安納芋をたっぷり使った「プレミアムチョコクロ スイートポテト」。

ねっとりとした食感と自然な甘みの安納芋チョコとクリームが、サクサクのクロワッサン生地に包まれています。

さらに、トップにはスイートポテト風の波模様を描いた安納芋クリームと、ビターカラメルソース、黒ゴマをトッピング。見た目にも華やかで、秋らしい味わいが広がる一品です。

価格は390円（税込）、販売は11月5日（水）まで（一部店舗により価格が異なる場合あり）。

おばけデザインのBOXで気分もアップ♪

期間中、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」のスリーブやBOXは、かわいい“おいものおばけ”デザインに。

テイクアウトや手土産にもぴったりで、ちょっとしたギフトにも喜ばれそうです。ハロウィンの雰囲気をまとった限定パッケージで、家族や友人とシェアして楽しむのもおすすめ♪

秋のティータイムに甘い魔法を♡

香ばしいクロワッサンと安納芋の優しい甘さが織りなす「プレミアムチョコクロ スイートポテト」。かわいいチョコクロ犬と一緒に、甘くてちょっぴり特別なハロウィンを過ごしてみてはいかがでしょうか？

この季節限定の美味しさを、サンマルクカフェでぜひ味わってください♪