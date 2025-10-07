タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系）の2時間スペシャルが10月7日、午後7時から放送。沖縄県那覇市・沿岸漁港内にある食堂が紹介されます。

同店では、社長にいわく「食材を切る暇がない」という理由で、魚などの頭を丸ごと使った定食を提供。ホホ肉を含めた本マグロの頭を使った「本日の塩焼き定食（大）」（1580円）、アジの仲間では最大種である「ロウニンアジ」や、クエの仲間「アーラミーバイ」を使った「本日の塩焼き定食」（1480円）、キハダマグロの中落ち肉約500グラムとツムブリのバター焼きがセットになった「バター焼きとなかおち定食」（1580円）、客が「流木かと思った」と感想を語るマグロの尻尾を添えた「マグロそばと鉄火丼」（1280円）などが楽しめます。

その他、甘エビ30尾、アルゼンチンアカエビ3尾、エビフライ2本が乗る「えびだけ丼定食」（1380円）や10種類以上の魚を使用した「アラ出汁ぞうすいと煮付け定食」（880円）もあります。沖縄の高級白身魚である「イラブチャーお造り」（1480円）など、珍しい魚が食べられることもポイントになっています。

番組には、20品にも及ぶ前菜の盛り合わせが付いた「Aランチセット」（2000円）などが楽しめる京都のイタリアン、ネギを増量できる「チャーシュー麺 特大」（1100円）などが人気となっている京都のラーメン店も登場します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、宮川大輔さん、松尾諭さん、志田未来さん、ウルフアロンさん、「CUTIE STREET」の佐野愛花さんと川本笑瑠さん、「＆TEAM」のFUMAさんがゲスト出演します。

