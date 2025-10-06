サンリオ“ハーモニーランド”でクリスマスイベント開催へ！ ホワイトコーデのキャラたちがライブショーなど展開
大分・日出町にある“サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド”は、11月7日（金）〜12月25日（木）の期間、スペシャルなクリスマスイベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」を開催する。
【写真】ホワイトコーデがかわいい！ 期間限定ライブショーを上演
■テーマはホワイトクリスマス
今回開催される「HARMONYLAND CHRISTMAS」は、ホワイトクリスマスをテーマに、真っ白なコスチュームに身を包んだハローキティたちと、ハーモニーランドらしくみんなで楽しめる、あたたかくてちょっぴり特別なクリスマスイベント。
期間中は、ハローキティやマイメロディなど人気キャラクターたちが、ホワイトコーデで登場するクリスマス期間限定のライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」を上演。サンタさんの声に俳優・牧島輝を迎え、雪や紙吹雪を使った幻想的な演出とともに、特別なホワイトクリスマスを提供する。
また、あたたかな屋内でホワイトコーデに身を包んだキャラクターたちと特別な時間を過ごすことができる「MERRY WHITE CHRISTMAS スペシャルグリーティング」が実施されるほか、すてきな景品が当たるビンゴゲーム「クリスマスBINGO！」も行われる。
さらに、今年はスノードーム型のフォトスポットが初登場。そのほか、クリスマスツリーの設置や、温かくて遊び心あふれるクリスマス期間限定オリジナルフードメニューと来場の記念にぴったりなオリジナルグッズの販売など、盛りだくさんな内容のイベントとなっている。
