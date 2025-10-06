パレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスによる協議が、まもなく始まります。エルサレムから中継でお伝えします。

朝のイスラエルの新聞でも1面で大きく取り扱っており、注目度の高さがうかがえます。

和平協議はまもなく、エジプトで始まる予定です。アメリカのルビオ国務長官は5日、協議は「2つの段階」に分けられると述べました。

第1段階で人質の解放が実施され、イスラエル軍が一定のラインまでの撤退した後、第2段階でガザ地区の戦後統治について話し合われるということです。

またトランプ大統領は5日、協議が「非常に順調で、急速に進んでいる」と強調し、「第1段階は今週中に完了する見込み」と明らかにしました。

ハマスは和平案について「原則として受け入れる」と表明し、人質全員の解放に意欲を示していますが、イスラエルが求める「武装解除」については態度を明確にしておらず、交渉の行方は依然として不透明です。

――焦点は「武装解除」の行方となるのでしょうか？

イスラエルのネタニヤフ首相は4日のビデオ声明で「第1段階で人質解放、第2段階でハマスの武装解除とガザの非軍事化を進める」と強調しました。

一方のハマス側はこれまで、組織の目標にイスラエルとの闘争を掲げているだけに、武装解除を受け入れれば存在意義を失いかねません。武装解除やガザ地区の統治への関与については強く主張するとみられ、協議の焦点となりそうです。

7日で2年目を迎える イスラエル の軍事作戦はガザ地区で6万7000人を超える死者を出し、生き残った人も飢餓や物資不足で極限状況にまで追い込まれています。この惨事と人道危機に終止符を打てるかどうか、協議が大きな分かれ目となります。