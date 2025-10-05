¾ÆÆù¤¤ó¤°¡¢3,000±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ë4,000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÈÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥º¡¡¥¢¥×¥êÃêÁª¤Ç¼õÉÕ³«»Ï
¡¡Á´¹ñ¤Ë356Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Ù¤¬¡¢¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤Î»öÁ°ÃêÁª¼õÉÕ¤ò2025Ç¯10·î6Æü¤«¤é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3000±ß¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ï4000±ßÊ¬¤Î¿©»ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×´ÇÈÄ¤Î¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È¤Ë¡¢ÆùÊÁ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ä¥¯¥»¤Ä¤è¡© ÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥º
¡¡º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤«¤é°ì¿·¤·¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë»öÁ°ÃêÁªÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï10·î6Æü¤«¤é10·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï10·î27Æü°Ê¹ß¤Ë¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£°ú¤´¹¤¨¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤«¤é1·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢±þÊç»þ¤Ë»ØÄê¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢1²ñ·×3000±ß¤´¤È¤Ë1Ëç»È¤¨¤ë500±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬8Ëç¡Ê¹ç·×4000±ßÊ¬¡ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤Ï4Ëç¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡Á3·î31Æü¡¢4·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î2´ü¤ËÊ¬¤±¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Î³ä°ú·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Ê¡ÂÞ¼«ÂÎ¤â³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤ÏÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à4ÅÀ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥ì¥¸¥«¥´·¿ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ÇÈÄ·¿¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È¡¢ÆùÊÁ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¼ÂÍÑÉÊ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï1¿Í1¸Ä¸ÂÄê¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÊ¬¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÏÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÃêÁªÅöÁª¼Ô¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°ºÂ¸÷»ûÅ¹¡×¤Ç¤ÏÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¡ÂÞ¤Î¾ÜºÙ¤äÃêÁª±þÊç¤Ï¡¢¾ÆÆù¤¤ó¤°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
