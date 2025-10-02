人気うどんチェーン店の「丸亀製麺」。実は、「かけだし」のおかわりが無料だと知っていましたか？丸亀製麺のTikTok（@udonmarugame）が、かけだしの「おすすめアレンジ」を紹介しています。



【動画】丸亀製麺かけだしがおかわりできるって知ってた？

白ごはんに、かけだし＋薬味をプラスして…

コシのあるうどんはもちろん、毎日お店で何度も引く新鮮な「だし」も魅力の一つ。おいしさを存分に楽しめるアレンジは以下の通り。



▽白ごはん＋かけだし→「だし茶漬け風」

サイドメニューの白ごはんを注文して熱々のかけだしを注ぎ、お好みの薬味をかければ、風味豊かなだしが香る「お茶漬け風」が完成。明太子をトッピングするのもおすすめなんだそう。



▽ざるうどん＋かけだし→「ひやあつ」に

ざるうどんを半分食べたら、うどんを別皿に取って、かけだしを注いでみましょう。冷たいうどんに熱々のだしをかけた、「ひやあつ」仕立ての一杯が楽しめます。



▽「薬味」をのせて締めの一杯に

風味豊かなかけだしは、そのまま飲むのもおすすめ。お好みの薬味を添えれば、ほっとする味わいで「〆にぴったり」とのこと。



※店舗によっては、かけだしサーバーが設置されていないこともあります。その場合は、スタッフの方に声を掛けしましょう。



この投稿には、「うまそう」「えーっ、そんなことしていいの！」などのコメントが。また、締めの一杯にするアイデアについて、「ちょっとわさび入れると激旨よ」との声も寄せられていました。



▽出典：丸亀製麺 公式TikTok／かけだしがおかわりできるって知ってましたか？